Paceco. Riprende il servizio dell’Asilo nido comunale

È stato avviato oggi 4 settembre, a Paceco, il servizio dell’Asilo Nido Comunale rivolto a bambine e bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi, residenti nel territorio comunale.

Lo rende noto l’assessore alla Pubblica istruzione e alle Politiche per la Famiglia, l’Adolescenza e l’Infanzia, *Marilena Barbara*, precisando che «quest’anno, con grande determinazione e lavoro di tutti, in primis degli operatori del Servizio, siamo riusciti a riportare l’Asilo nella sua sede legittima e istituzionale, in via Regina Margherita».

«Il Comune di Paceco si vanta di avere una struttura bella, adesso anche funzionale e operativa, per l’espletamento di uno dei principali servizi rivolti alle famiglie e ai minori, luogo e spazio fisico in cui sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, dove sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. L’obiettivo dell’Amministrazione Grammatico – continua l’assessore Barbara – è quello di rendere sempre più efficace ed efficiente il Servizio, definendo risorse finanziarie, umane e strumentali capaci di dare prestazioni ai cittadini di Paceco con standard qualitativi migliori».

Intanto è stata avviata la pulizia straordinaria e la diserbatura di tutti i giardini e le zone verdi delle scuole insistenti sul territorio comunale, in attuazione di un programma di interventi dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione: è stato già sistemato il giardino dell’asilo nido, per consentire ai bambini di utilizzare gli spazi esterni in sicurezza, e gli altri interventi saranno realizzati entro l’inizio dell’anno scolastico, «nella convinzione – conclude Marilena Barbara – che vivere l’esperienza scolastica in un ambiente accogliente, pulito, fruibile in tutte le sue forme sia un valore aggiunto anche per il percorso educativo».

Com. Stam. + foto