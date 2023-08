PaceFest 2023 “Vedo, sento, racconto” Caltabellotta dal 24 al 27 agosto

“Vedo, sento, racconto” è il tema della seconda edizione del PaceFest, che dal 24 al 27 agosto 2023 animerà con presentazioni di libri, talk, mostre fotografiche, documentari, teatro e musica lo splendido paese di Caltabellotta in provincia di Agrigento.

Un’edizione straordinaria con tanti prestigiosi ospiti: magistrati, artisti, scrittori, musicisti, attori, giornalisti. La manifestazione durerà quattro giorni, dal 24 al 27 agosto e si svolgerà nel suggestivo scenario della storica villa comunale che si affaccia su una valle che, abbracciando sette paesi, da una quota di mille metri arriva fino al mare. Il PaceFest ha ricevuto il patrocinio del Comune di Caltabellotta, dell’Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, dell’Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo e dell’Associazione Siciliana della Stampa e ha avviato un gemellaggio con il Trame Festival di Lamezia Terme per fare rete contro le mafie. Il direttore artistico è per il secondo anno il giornalista Gero Tedesco affiancato dal collega Michele Ruvolo. Il PaceFest è diventato, in poco tempo, punto di riferimento di un certo modo di fare cultura e informazione. Anche quest’anno Caltabellotta, città dove venne siglata la Pace dei Vespri, sarà lieta di accogliere, oltre che i prestigiosi ospiti, tanta gente che l’anno scorso ha affollato il Festival arrivando a punte di 1500 presenze a serata.

“Abbiamo puntato su eventi come il PaceFest – dice il sindaco Calogero Cattano – perché la nostra città ha una grandissima tradizione di arte e cultura. L’anno scorso abbiamo registrato un successo incredibile e quest’anno crediamo che questo si ripeterà. Caltabellotta è Città della Pace, dell’accoglienza e della cultura”. “Il PaceFest – dice il vice sindaco Biagio Marciante – è una manifestazione che in pochissimo tempo è diventata punto di riferimento culturale. Credo che centri come Caltabellotta debbano puntare su manifestazioni e turismo di qualità. Noi puntiamo su questo tipo di eventi”. “Abbiamo lavorato per diversi mesi con una squadra di professionisti messa su da Fuoririga – dice Gero Tedesco -. Abbiamo puntato sul racconto del reale passato e presente. Il PaceFest quest’anno tratta argomenti che vanno dal rifiuto del concetto di guerra in ogni sua accezione, ai temi della legalità e della lotta, per liberare questa terra dal giogo mafioso. Caltabellotta, per antonomasia Città della Pace, è una location perfetta per temi così importanti”.

Quest’anno verrà assegnato il primo Premio PaceFest. A riceverlo sarà il magistrato Leonardo Guarnotta che, assieme a Giovanni Falcone, Giuseppe Di Lello e Paolo Borsellino fece parte dello storico pool antimafia che ha combattuto lo strapotere mafioso in Sicilia.

A inaugurare il PaceFest 2023 sarà mercoledì 24 agosto alle 18:45 la mostra “Popolo in fuga, Sicilia terra d’accoglienza” di Fabio Lo Bono che racconta della tragica vicenda delle Foibe. E proprio per non dimenticare le atrocità della Seconda Guerra mondiale, sempre mercoledì 24 agosto alle 19, verrà presentato il libro di Calogero Conigliaro “I corsari del Terzo Reich e i segreti di Husky. Sicilia (1940-1943)”. Tra gli ospiti di quest’anno il magistrato europeo Calogero Gery Ferrara che, mercoledì 24 agosto presenterà il suo libro “La mafia che canta” che parla del rapporto tra il filone dei neomelodici e i clan mafiosi. Sempre mercoledì 24 agosto, alle ore 20, Maurizio Ortolan presenterà il suo libro “Io, sbirro a Palermo” nel quale in prima persona racconta della lotta alla mafia negli anni in cui il capoluogo era preda della guerra tra clan. Alle ore 22 l’evento straordinario “Disegni in Musica” Art & Music Show con il chitarrista Peppe Cammarata e l’artista Sergio Criminisi. Venerdì 25 agosto, alle ore 19, si apre con la presentazione del libro “Matteo Messina Denaro, latitante di Stato” con l’autore Marco Bova che parlerà dei misteri che hanno avvolto la super latitanza del boss di Castelvetrano. Alle 20 il giornalista Rai e scrittore Salvo Toscano presenta il libro “La lama dell’assassino” che diventerà anche una fiction Mediaset con Beppe Fiorello come protagonista. Alle 21 ci sarà la presentazione del libro “Io, Felicia. Conversazioni con la madre di Peppino Impastato” con l’autrice Mari Albanese. Sempre venerdì 25 agosto alle 22 un grande appuntamento con il teatro d’impegno civile con “L’ultima estate – Falcone e Borsellino 30 anni dopo” di Claudio Fava; sul palco del PaceFest Simone Luglio e Giovanni Santangelo.

Sabato 26 luglio si apre con la presentazione del libro “Mazara rapita”, l’odissea dei pescatori in Libia con gli autori Francesco Mezzapelle e Max Firreri che raccontano un episodio di cronaca che ha tenuto col fiato sospeso le diplomazie internazionali. Alle 20 “Le foto parlano, 50 anni di cronaca in Sicilia”. Franco Lannino, uno dei più grandi fotografi italiani, racconta attraverso le sue foto i fatti di cronaca e le storie che stanno dietro gli scatti che hanno fatto storia.

Alle 21 la presentazione del libro “L’arte dell’esperienza”: il celebre attore, sceneggiatore e scrittore Marco Bonini dal palco del PaceFest racconta il mestiere dell’attore. Alle 22 di sabato 26 agosto uno straordinario live musicale con la pluripremiata band dei Corimè, reduce dai successi in Europa e in America.

Domenica 27 agosto la giornata conclusiva che si aprirà, alle 19, con la consegna del premio PaceFest 2023 al magistrato Leonardo Guarnotta che assieme a Falcone, Di Lello e Borsellino compose lo storico pool antimafia. Verrà proiettato lo straordinario documentario realizzato dall’Ansa “L’Eredità di Falcone e Borsellino” con la presenza del direttore regionale della storica agenzia di stampa, Francesco Nuccio, che dialogherà con Leonardo Guarnotta. Alle 20:30 la giornalista, ex volto storico del Tg2 e inviata di guerra, Carmen Lasorella presenterà il suo primo romanzo “Vera. E gli schiavi del terzo millennio”. Il PaceFest si concluderà con il live di Tom Sinatra, considerato uno dei più grandi chitarristi al mondo, che ha realizzato da poche settimane il suo ultimo album.

Ecco il programma completo del PaceFest 2023 “Vedo, sento, racconto”

24 agosto

Ore 18:45 Inaugurazione del PaceFest con l’apertura della mostra fotografica “Popolo in fuga. Sicilia terra d’accoglienza” di Fabio Lo Bono

Ore 19 presentazione del libro “I corsari del Terzo Reich e i segreti di Husky. Sicilia 1940-1943”

L’autore Calogero Conigliaro ne parla con il giornalista Fabio Lo Bono

Ore 20 presentazione del libro

“Io, sbirro a Palermo”

L’autore Maurizio Ortolan ne parla con il giornalista Michele Ruvolo

Ore 21 presentazione del libro

“La mafia che canta”

L’autore Calogero Ferrara ne parla con lo scrittore Salvo Di Caro

Ore 22 Evento straordinario

“Disegni in musica”

Art & Music Show con il chitarrista Peppe Cammarata e l’artista Sergio Criminisi

25 agosto

Ore 19 presentazione del libro

“Matteo Messina Denaro, latitante di Stato”

L’autore Marco Bova ne parla con il giornalista Giuseppe Pantano

Ore 20 presentazione del libro

“La lama dell’assassino”

L’autore Salvo Toscano ne parla con la giornalista Ivana Baiunco

Ore 21 presentazione del libro

“Io, Felicia. Conversazioni con la madre di Peppino Impastato”

L’autrice Mari Albanese ne parla con la scrittrice Monica Brancato

Ore 22 Teatro

“L’ultima estate – Falcone e Borsellino 30 anni dopo”

di Claudio Fava con Simone Luglio e Giovanni Santangelo

26 agosto

19 Presentazione del libro

“Mazara rapita”, l’odissea dei pescatori in Libia

Gli autori Francesco Mezzapelle e Max Firreri ne parlano con il giornalista Mauro Indelicato

Ore 20 Talk

“Le foto parlano, 50 anni di cronaca in Sicilia”

Il fotografo Franco Lannino racconta al giornalista Franco Castaldo i suoi scatti che hanno fatto storia

21 Presentazione del libro

“L’arte dell’esperienza”

L’autore e attore Marco Bonini ne parla con la giornalista Ivana Baiunco

Ore 22 Musica

“Dalla Sicilia al mondo”

Live della pluripremiata band Corimè

27 agosto

19 Premio PaceFest

Proiezione del docufilm dell’Ansa “L’eredità di Falcone e Borsellino”

La storia, il coraggio e il sacrificio di due magistrati diventati un esempio in Italia e nel mondo.

Ore 19.30

“Eravamo io, Falcone, Di Lello e Borsellino”

consegna del Premio PaceFest al magistrato Leonardo Guarnotta che dialogherà con il direttore della sede regionale dell’Ansa Francesco Nuccio

Ore 20 presentazione del libro

“Vera. E gli schiavi del terzo millennio”

L’autrice e inviata Rai Carmen Lasorella ne parla con il giornalista Franco Nuccio

ore 21:30

Musica

Tom Sinatra in concerto

