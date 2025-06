Padel, domani al Country Time di Palermo le stelle del pallone Amelia, Zaccardo Dida e Legrottaglie

Ci sono due campioni del mondo con il rosa e il nero del Palermo ad alternarsi con l’azzurro intenso della finale di Berlino 2006, Cristian Zaccardo e Marco Amelia.

E, poi, c’è chi il Mondiale lo aveva vinto quattro anni prima, Nelson Dida, con la maglia del Brasile. E, ancora, uno dei protagonisti più luminosi di quella che fu definita ‘la favola Chievo’, con la storica promozione in A e il calcio spettacolo ammirato in tutta Europa firmato Luigi Delneri, un difensore che ha poi indossato l’azzurro, passando per Milan e Juve: Nicola Legrottaglie.

Quattro eroi del pallone del nuovo millennio, che domani scenderanno in campo nello sport show che accompagna la Mediolanum Padel Cup, il torneo FIP Silver che circuito mondiale CUPRA FIP Tour in scena al Country Time Club di Palermo. Domenica ci sarà in palio c’è il titolo – semifinali al mattino dalle 9.30, finali femminili nel pomeriggio dalle 17.30 e maschili non prima delle 19 – e i preziosi punti del ranking mondiale maschile e femminile della International Padel Federation, il massimo organismo mondiale della ‘racchetta corta’ .

Prima però il grande Show del padel , il VIP ProAm Exhibition firmato Banca Mediolanum con le quattro stelle del pallone – eccellenti giocatori di padel – che arriveranno intorno alle 13, per poi scendere in campo dalle 15 alle 17 circa: prima per un torneo con i VIP e i clienti della Banca, poi per una classica sfida al sapore di Serie A, con i quattro a dare spettacolo sul campo Centrale in un duelo ravvicinato che dovrebbe vedere i due ex Palermo da una parte e Dida e Legrottaglie dall’altra. Prima e dopo, Cristian Zaccardo, Nicola Legrottaglie, Marco Amelia e Nelson Dida, si concederanno al rito di selfie autografi e firma di palline, cappellini e magliette.

Com. Stam. + foto