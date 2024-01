Padel Trend Expo 2024: + 23% certifica il successo

Dal 19 al 21 gennaio, si è svolto, per il secondo anno, il PADEL TREND EXPO. Un evento internazionale interamente dedicato al Padel, in grado di radunare operatori tecnici, presentare le ultime innovazioni ed esplorare i futuri trend.

Tanti personaggi, campioni internazionali e anche una selezione della Nazionale Italiana Artisti Tv, sono scesi in campo per questa kermesse di portata internazionale registrando in 3 giorni oltre 22.000 spettatori con un incremento del 23% rispetto al 2023.

Tutti vincitori alla fine

Ma vediamo chi sono stati i protagonisti dell’entertainment…a partire dal team della Nazionale Italiana Artisti Tv.

Da Zelig, Davide Paniate in coppia con la presentatrice e showgirl Federica Bertoni, classificati al primo posto, in seguito l’attrice e scrittrice Sarah Maestri con il comico di Colorado, Alex de Santis, e infine la coppia dei giovani imitatori della Gialappas’s Show, e già super seguiti su tutti i canali social, Thomas Basilico e Valentina Barbieri.

A loro il riconoscimento per l’intraprendenza e il coraggio avendo esordito insieme e per la prima volta con il padel. Insieme a queste coppie di artisti, si è unita anche Claudia Peroni, Ambassador già degli eventi padel con la Nazionale Italiana Artisti Tv, e qui in veste anche di portavoce dell’associazione Rise Against Hunger,organizzazione internazionale no profit e realtà impegnata nella lotta contro la fame nel mondo attraverso la distribuzione di cibo ed altri proventi.

Ma quanti sono?

Padel Trend Expo 2024 ha vi­sto inoltre la par­te­ci­pa­zio­ne di per­so­nag­gi qua­li: Zibi Bo­niek, De­me­trio Al­ber­ti­ni, Sa­mir Han­da­no­vi?,Este­ban Cam­bias­so, Ni­co­la Amo­ru­so, Ales­san­dro Bu­del, An­drea Bar­za­gli, Papu Go­mez, Ger­man De­nis, Ric­car­do Ma­spe­ro, Gian­lu­ca Zam­brot­ta, Nel­son Dida, Ales­san­dro Ma­tri, Ric­car­do Mon­to­li­vo, Fer­nan­do Orsi, Fran­ce­sco Coco, An­to­nio Ca­bri­ni, Gian­lu­ca Ba­si­le, Gian­mar­co Poz­zec­co, Clau­dio Col­de­bel­la, Pie­ro Mon­tec­chi, Gia­co­mo Ga­lan­da, Fla­via Pen­net­ta, Ro­ber­ta Vin­ci, Ma­ria Ele­na Ca­me­rin, Clau­dio Gal­li, Mat­teo Dao­lio, Paul Grif­fen e Mat­teo Bar­bi­ni, Eleo­no­ra Da­nie­le, Ma­ri­bel Na­dal, Gen­na­ro Di Na­po­li, Mo­re­no Mo­rel­lo, Ste­fa­no Me­loc­ca­ro.

Padel Trend expo è stata or­ga­niz­za­ta e seguita da Next Group, agen­zia di co­mu­ni­ca­zio­ne in­te­gra­ta, in col­la­bo­ra­zio­ne con la Fe­de­ra­zio­ne Ita­lia­na Ten­nis e Pa­del – che per l’oc­ca­sio­ne ha espo­sto nel pro­prio stand la Cop­pa Da­vis, og­get­to di mi­glia­ia di foto da par­te del pub­bli­co.

Un successo riconfermato e promosso anche in questa seconda edizione!

…in attesa della nuova del 2025, Padel Trend Expo dal 23 al 26 marzo 2024 sbarcherà negli States, precisamente a Miami. Le novità, quindi, non sono ancora finite…e a breve vi aggiorneremo su tutto.

Presenti all’evento e durante le premiazioni il Main Sponsor della Nazionale Italiana Artisti Tv, Gianluca Ius e lo sponsor tecnico Givova che ha vestito i ragazzi con divise dedicate a questo speciale evento.

di Manuela Bresciani