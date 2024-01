Padel Trend Expo 2024 – Seconda giornata: un sabato da leoni 

Milano – Sold out all’Allianz Mico per la seconda giornata di Padel Trend Expo, il primo grande evento internazionale dedicato interamente alla community e industry b2c e b2b del padel,

kermesse firmata dal gruppo di comunicazione integrata Next Group in programma fino a domani a Milano nel fantastico padiglione di oltre 18.000 mq all’interno dell’Allianz MICO nella zona modaiola di City Life.

Migliaia di visitatori hanno preso d’assalto la Fiera per ammirare dal vivo i top player nazionali ed internazionali e le clinic aperte al pubblico delle più grandi Academy del mondo, oltre ad eventi che hanno coinvolto personaggi del mondo dello sport, della televisione e dello spettacolo.

Un sabato ricco di appuntamenti, a cominciare dalle clinic di maestri ritenuti veri e propri guru del padel, da Manu Martin a Juanjo Gutierrez passando per Mati Diaz, Claudio Gilardoni, Maxi Castellote, Martin Echegaray fino ai nostrani Marcelo Ferrari, ct della Nazionale femminile e Gustavo Spector con le sue lezioni su come gestire le diverse situazioni di gioco. Maestri che allenano quotidianamente i più forti giocatori e giocatrici al mondo, a disposizione dei visitatori che hanno fatto lunghe file per accaparrarsi il proprio posto.

Dai maestri ai top player, che hanno estasiato gli spalti gremiti in ogni ordine di posto delle tribune, durante le esibizioni e le clinic che li hanno visti in primo piano sui sei campi allestiti all’Allianz Mico. Tanti i protagonisti in campo, come Momo Gonzalez, Mike Yanguas, Javi Garrido, Tolito Aguirre, Veronica Virseda, Gemma Triay, Carolina Orsi, Alvaro Cepero, Martin Pineiro, Lorena Vano ed Eli Amatrian.

Non sono mancati, infine, momenti di divertimento con in campo i tanti VIP presenti, suddivisi tra l’evento della Nazionale Italiana Artisti Tv e il Top Padel Events by Cupra. Nella “gabbia”, tra gli altri, l’attuale ct della Nazionale di pallacanestro Gianmarco Pozzecco, la vincitrice dell’US Open 2015 Flavia Pennetta, l’ex numero 1 in doppio di tennis Roberta Vinci, il campione del mondo 1982 Antonio Cabrini e la leggenda della pallacanestro Gianluca Basile.

Come in tutte le giornate in programma, Padel Trend ha avuto un occhio di riguardo per l’inclusione e la solidarietà. Nella giornata di oggi si è tenuto infatti l’evento “Padel for the cure by Komen Italia“, associazione di volontariato impegnata in prima linea per la salute delle donne. L’esibizione ha visto in campo da una parte Eleonora Daniele e Fernando Orsi contro la coppia formata da Zibi Boniek e Maribel Nadal, sorella del pluricampione di tennis Nadal.

Domani la giornata conclusiva di Padel Trend Expo, che si aprirà con la masterclass di Padel Mixto aperta a quanti vogliono imparare ad insegnare ad atleti con disabilità, clinic ed eventi con la grande chiusura riservata alla Luxury Padel Cup, dove otto coppie, ognuna delle quali composte da ex calciatori professionisti insieme a maestri o giocatori di 1.a categoria, si sfideranno per decretare il vincitore dell’evento.

Sempre presente la Federazione Italiana Tennis e Padel, impegnata nella promozione del padel rivolta alle scuole, con il fiore all’occhiello rappresentato dall’esposizione della Coppa Davis vinta lo scorso novembre a Malaga.

Nella foto 1:

da sinistra,

Mike Yanguas

Momo Gonzalez

Javier Garrido

Tolite Aguirre

Nella foto 2:

da sinistra,

Francesco Coco, Gianluca Basile, Gianmarco Pozzecco,

Claudio Coldebella, Piero Montecchi, Giacomo Galanda,

Flavia Pennetta, Roberta Vinci, Maria Elena Camerin,

Claudio Galli, Matteo Daolio, Paul Griffen e Matteo Barbini

Com. Stam. + foto