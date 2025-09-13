Paderno Dugnano (MI): il Questore di Milano sospende la licenza al Family Bar e al Bar Barcollando 

Il Questore di Milano Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle Forze dell’Ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.,

ha decretato la sospensione della licenza per 15 giorni all’esercizio pubblico denominato “Family Bar”, sito a Paderno Dugnano (MI), in via Gramsci n. 45 e la sospensione della licenza per 10 giorni all’esercizio pubblico denominato “Bar Barcollando”, sito a Paderno Dugnano (MI), in via Roma n. 62.

Ieri, i militari della Tenenza Carabinieri di Paderno Dugnano (MI) hanno notificato la sospensione al titolare del “Family Bar” in quanto, a seguito di controlli svolti tra aprile e agosto scorsi, è risultato essere frequentato da avventori con precedenti penali e di polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti, in materia di immigrazione, contro il patrimonio e la persona. A fine luglio, i carabinieri, durante un servizio di controllo, hanno notato un avventore che, alla loro vista, si è allontanato dal locale; fermato, l’uomo è stato sanzionato amministrativamente in quanto trovato in possesso di una dose di hashish. Pochi giorni dopo, i carabinieri, sono stati avvicinati da alcuni passanti che segnalavano una lite tra più clienti all’interno del bar. Sul posto i militari hanno riscontrato la presenza di un avventore che ha dichiarato di essere stato aggredito da tre persone, giunte presso il locale, le quali lo hanno colpito con pugni, calci in diverse parti del corpo. Da successivi riscontri, i carabinieri hanno identificato i tre aggressori, risultati essere abituali clienti, tutti pregiudicati.

Il locale, oggetto di diversi esposti da parte dei residenti di zona, è stato già destinatario di un provvedimento di sospensione della licenza a novembre 2024 per analoghe problematiche.

Sempre nella giornata di ieri, i militari della Tenenza Carabinieri di Paderno Dugnano (MI) hanno notificato la sospensione alla titolare del “Bar Barcollando” in quanto, a seguito di controlli, tra giugno e dicembre del 2024 e da marzo a luglio del 2025, è risultato essere frequentato da avventori con precedenti penali e di polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti, di armi, contro il patrimonio, contro la persona, per omicidio, per violazioni del Codice della Strada, per resistenza a Pubblico Ufficiale, per guida in stato di ebrezza e per diffamazione.

In particolare, nel corso del controllo di giugno dello scorso anno, l’Unità Cinofila della Compagnia Carabinieri di Sesto San Giovanni ha sequestrato, a carico di ignoti, una dose di hashish occultata in un cespuglio nei pressi del bar, mentre, a marzo di quest’anno, i militari della Tenenza Carabinieri di Paderno Dugnano hanno sanzionato amministrativamente un avventore trovato in possesso di una dose di hashish.

Inoltre, il 14 giugno, i militari della Tenenza Carabinieri di Paderno Dugnano sono intervenuti per l’accensione, da parte di alcuni avventori del bar, di fuochi d’artificio, con esplosioni che mettevano in pericolo l’incolumità dei cittadini, oltre a disturbare la quiete pubblica.