Paganini Guitar Festival 2025 XXV Anniversario “Elogio de la Danza” Omaggio all’America Latina

PARMA – “Elogio de la Danza” è il titolo della XXV edizione del Paganini Guitar Festival, una rassegna internazionale che si svolgerà a Parma dal 27 maggio al 1 giugno 2025, dedicata a Niccolò Paganini (Genova, 27 ottobre 1782 – Nizza, 27 maggio 1840), leggendario violinista, amante della chitarra, sepolto a Parma.

Il Festival, realizzato dalla Società dei Concerti di Parma, storica istituzione musicale presieduta da Davide Battistini, con la direzione artistica di Giampaolo Bandini, con il contributo di Ministero della Cultura, Comune di Parma-Casa della Musica, si compone di circa cinquanta eventi in soli sei giorni: concerti, conferenze, masterclass, mostre di liuteria, concerti sensoriali, un convegno di didattica, un concorso internazionale, uno per giovani talenti, gli attesi Paganini Days, i format Capricci di parole-Salotto Paganini e Suono Giovane e la Maratona Vexations di 20 ore dedicata a Erik Satie.

Oltre trecento i protagonisti: stelle del concertismo mondiale (Yamandu Costa, Duo Assad, Jorge Caballero e molti altri), il compositore argentino in residenza Máximo Diego Pujol, importanti liutai da tutta Europa, brillanti esordienti e i giovanissimi chitarristi della Paganini Youth Guitar Orchestra diretta da Vito Nicola Paradiso.

Gli eventi sono ospitati in prestigiosi luoghi della città: Teatro Regio, Teatro Farnese, Auditorium del Carmine, Casa della Musica, Casa del Suono, Santuario di San Francesco del Prato, Parma Lirica, Cimitero Monumentale della Villetta, Teatro Borgo Santa Brigida 5/A, con l’anteprima del Festival a Palazzo Ducale.

I CONCERTI

Martedì 27 maggio, alle ore 20.30, nella prestigiosa cornice del Teatro Farnese si terrà il Concerto Inaugurale Noche Latina con un attesissimo doppio concerto: la stella mondiale della chitarra, Yamandu Costa, che proporrà un viaggio indimenticabile nella musica brasiliana, e il Duo Bandini-Chiacchiaretta (Giampaolo Bandini e Cesare Chiacchiaretta), chitarra e bandoneon, che si esibiranno, tra passione e malinconia, sulle note argentine di Astor Piazzolla e Máximo Diego Pujol.

Giovedì 29 maggio, alle ore 20.30, all’Auditorium del Carmine il Concierto del Sur, concerto di gala con la presenza dell’Orchestra da camera de I Musici di Parma, diretta per l’occasione da Giampaolo Bandini.Straordinaria la presenza dei solisti, con le chitarre virtuose di Marcin Dylla, Giulio Tampalini, Jorge Caballero, e Cesare Chiacchiaretta al bandoneon, che proporranno alcuni tra i più celebri Concerti per chitarra e orchestra latinoamericani (Brouwer, Villa-Lobos, Ponce) nonché un doveroso omaggio a Máximo Diego Pujol, compositore in residenza.

Venerdì 30 maggio, alle ore 18.30, alla Casa della Musica, il concerto Romantico con la chitarra di Marcin Dylla, uno degli interpreti più acclamati al mondo, impegnato in musiche di Piazzolla, Manen, Rodrigo, Sánchez-Verdú. Seguirà alle ore 20.30 il concerto pirotecnico Ai confini del Nuovo Mondo con la chitarra di Jorge Caballero, capace di offrire un programma che prevede nella stessa sera due capolavori assoluti per orchestra: Quadri di un’Esposizione di Mussorgskij e la Sinfonia del Nuovo Mondo di Dvořák. Alle ore 22.30 alla Casa del Suono si svolgerà il primo dei Concerti Sensoriali realizzati in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Parma, La Muerte del Angel conla chitarra di Paolo Besson,vincitore del Primo Premio Concorso Internazionale di Bearne (Francia), musiche di Piazzolla, Rodrigo, Bach.

Sabato 31 maggio, alle ore 18.30, alla Casa della Musica il concerto Tristango di Máximo Diego Pujol,proporrà un viaggio affascinante tra le pieghe delle sue composizioni.

Alle ore 20.30 al Teatro Regio grande attesa per Alma Brasileira con il Duo Sérgio e Odair Assad, due leggende viventi della chitarra classica, che festeggiano in questo tour europeo i 60 anni di carriera. Programma che prevede musiche di Piazzolla, Assad, Gismonti, Villa-Lobos, Gnattali.

Alla Casa del Suono, alle ore 22.30, il secondo Concerto Sensoriale Tango Suite con le chitarre dell’Obsequio Duo (Davide Prina e Enrico Tripodi), vincitori del Secondo Premio del Concorso Omaggio a Paganini del 2024, musiche di Piazzolla, Debussy, De Falla.

Domenica 1 giugno, alle ore 12, alla Casa della Musica il concerto Gran Solo del virtuoso cubano Marco Tamayo con musiche di Barrios, Paganini, Bach, Sor e Grieg.

Alle ore 15.30 al Santuario di San Francesco del Prato l’Omaggio a Máximo Diego Pujol con il concerto La Ciudad de las Mil Cuerdas della Paganini Youth Guitar Orchestra (80 ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia), diretta da Vito Nicola Paradiso, con special guest Máximo Diego Pujol e i solisti Tuscan Guitar Duo, musiche di Paganini, Pujol, Paradiso, Piazzolla. In particolare, durante il concerto, verrà eseguito il brano Del Campo a la Ciudad del compositore argentino Máximo Diego Pujol (che sarà anche il solista) in prima esecuzione mondiale.

Alle ore 17.30 alla Casa della Musica gran finale con il doppio concerto Retrato do Brasil, nella prima parte la strepitosa Gäelle Solal (musiche di Jobim, Gismonti, Nazareth, Garoto, Villa-Lobos, Dyens), e nella seconda lo spettacolare Duo Siqueira-Lima, in uno dei suoi rarissimi concerti italiani. Programma che prevede, tra gli altri, musiche di Pascoal, Bellinati, Jobim, Gismonti, Garoto, Villa-Lobos, Nazareth.

I “PAGANINI DAYS”

Cuore del festival sono i “Paganini Days”, due giorni di eventi in occasione dell’anniversario di Niccolò Paganini.

Martedì 27 maggio, giornata celebrativa nel 185° anniversario della morte di Niccolò Paganini, alle ore 11 al Cimitero Monumentale della Villetta, dove è sepolto il compositore, dopo il saluto delle Autorità, alle ore 11.30 seguirà il concerto in Memoriam di Irene Abrigo, violino, Giampaolo Bandini, chitarra, su musiche di Paganini. Alle ore 15 visita guidata a Villa Paganini (con prenotazione obbligatoria).

Alle ore 15.30 e 17.30, in un luogo a sorpresa che verrà svelato solo ai partecipanti, avrà luogo PAGANINI: The Mystery Room, di e con Irene Abrigo, in collaborazione con Lucignano Music Festival, un progetto dinamico ed interattivo ispirato al concetto delle escape room, progettato per esplorare l’uomo dietro la leggenda, Niccolò Paganini. I partecipanti si immergeranno in un’indagine in stile “Sherlock Holmes”, avanzando attraverso varie fasi per svelare i misteri che circondano la leggenda di Paganini, con finale a sorpresa. L’evento replicherà il 28 maggio alle ore 11.30, 15.30 e 17.30 (prenotazione obbligatoria a partire dal 15 maggio su www.paganinifestival.com).

Mercoledì 28 maggio, dalle ore 10.30 alle 17, all’Auditorium della Casa della Musica avrà luogo il Convegno “Paganini e la chitarra”, una giornata di studi per esplorare ancora più a fondo il personaggio Paganini, in collaborazione con il Centro Paganini e gli Amici di Paganini di Genova, che avrà ospiti relatori di fama internazionale: Roberto Iovino, Niccolò Paganini, Paola Cirani, Danilo Prefumo, Francesco Biraghi, Piero Viti, Stefano Campagnolo, Gabriele Lodi.

EVENTI COLLATERALI

Anteprima del Festival sabato 24 maggio, alle ore 17.30, al Palazzo Ducale con il concerto dell’Obsequio Duo e di Aars Guitar Quartet (musiche di Paganini, Debussy, Piazzolla, Brouwer, Villa-Lobos, Sollima).

Venerdì 30 maggio alle ore 11.30 alla Casa della Musica verrà inaugurata la Mostra Internazionale di Liuteria Moderna che coinvolgerà importanti liutai del nostro tempo provenienti da tutta Europa (visitabile sino al 1 giugno) mentre alle ore 17.30 alla Casa del Suono sarà inaugurata la Mostra di Liuteria Storica intitolata Dialogo e Danza tra Antico e Nuovo Mondo a cura di Gabriele Lodi.

Le chitarre in concerto esposte nella mostra di liuteria saranno suonate, alla Casa della Musica il 30 maggio e 1 giugno, da grandi talenti: Kasia Smolarek, Lisa Pastine, Xuanxuan Sun, Lucrezia Bonasia.

Da venerdì 30 maggio sino al 1 giugno, alla Casa della Musica si svolgeranno le Masterclass con alcuni tra i più grandi chitarristi del mondo: Sérgio e Odair Assad, Marco Tamayo, Marcin Dylla, Gäelle Solal, Máximo Diego Pujol, Jorge Caballero, Cecilia Siqueira, Fernando De Lima, Giulio Tampalini.

Da giovedì 29 maggio alla Casa della Musica avranno luogo le audizioni del Concorso Internazionale di chitarra “Omaggio a Niccolò Paganini” la cui finale si svolgerà il 1 giugno all’Auditorium del Carmine. Alle giovani promesse è dedicato il Concorso che avrà luogo dal 30 maggio al 1 giugno a Parma Lirica.

Il Suono Giovane è l’iniziativa che sabato 31 maggio alla Casa del Suono, farà incontrare alcuni dei migliori studenti dei Conservatori Italiani (Lucca, Modena, Parma, Bergamo, Castelfranco Veneto), che si esibiranno presso la Mostra di Liuteria Storica.

Novità di questa edizione, per tutta la giornata del 31 maggio presso il locale Borgo Santa Brigida 5/a, avrà luogo la Maratona Vexations, 20 ore di maratona musicale, con inizio alle 1 di mattina, dedicata a Erik Satie con l’esecuzione del celebre brano Vexations in una versione inedita per chitarra eseguita da chitarristi, studenti e appassionati insieme agli artisti del Festival.

Alla Casa della Musica avranno luogo gli appuntamenti con i Capricci di Parole–Salotto Paganini, dal 30 maggio al 1 giugno, interviste e momenti di divulgazione musicale a cura di Quinte Parallele.

Il Paganini Guitar Festival è promosso da Società dei Concerti di Parma e Ministero della Cultura

Con il contributo di Comune di Parma-Casa della Musica

Main partner Fondazione Monteparma, Sinapsi Group, Chiesi Group, Altamira Guitarras, D’Addario, Cooperativa La Giovane

Prizes offered by Martini Gian Carlo & Co. – Orologiai in Parma, Aquila – Corde Armoniche, Edizioni Curci, Alba Guitar Beads, Tonebase Libreria online, Gabriele Lodi Liutaio, DotGuitar.it, Siccas Guitars, Sinfonica Edizioni Musicali, UT Orpheus, Leona Carbon Case.

Partner Teatro Regio di Parma, La Pilotta, Parma Palatina, Parma Io Ci Sto!, Parma Lirica, Conservatorio Arrigo Boito, Amici di Paganini, Paganini Genova Festival, European Paganini Route, Quinte Parallele, Ade servizi – onoranze funebri, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (Parma), Wallonie – Bruxelles international.be.

INFORMAZIONI BIGLIETTI

Biglietti Concerti

27 maggio ore 20.30 – Teatro Farnese

Intero € 28 – Ridotto € 20 (Soci, Under 30, Over 60, Studenti e Partecipanti PGF 2025)

Ridotto Amici della Pilotta: € 15

29 maggio ore 20.30 – Auditorium del Carmine

Intero € 20 – Ridotto € 15 (Soci e Over 60) – Ridotto € 12 (Studenti e Partecipanti PGF 2025)

30, 31 maggio ore 18.30/1 giugno ore 12 – Casa della Musica

Intero € 10 – Ridotto € 7 (Soci, Over 60, Studenti, Partecipanti PGF 2025)

30 maggio ore 20.30 / 1 giugno ore 17.30 – Casa della Musica

Intero € 20 – Ridotto € 12 (Soci, Over 60, Studenti, Partecipanti PGF 2025)

Biglietti Concerti Sensoriali

30, 31 maggio ore 22.30 – Casa del Suono

Intero € 10 – Ridotto € 7 (Soci, Over 60, Studenti, Partecipanti PGF 2025, UICI)

I biglietti possono essere acquistati un’ora prima presso il luogo dove si terrà il concerto oppure online su www.liveticket.it/societaconcertiparma. Il concerto del 31 maggio del Duo Assad è in prevendita presso la biglietteria del Teatro Regio negli orari di apertura e dalle ore 19 il giorno stesso dello spettacolo, oppure online su www.biglietteriateatroregioparma.it Tutti gli altri eventi sono ad ingresso gratuito.

Informazioni e prenotazioni

Segreteria del Festival Società dei Concerti di Parma

Cell. 345/0266567 – Email info@societaconcertiparma.com

www.paganinifestival.com

