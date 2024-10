Palagiotto Palermo Piazza Chinnici BrickLive-Il tuo mondo LEGO BrickLive OCEAN

Dal 25 ottobre al 24 novembre 2024, al Palagiotto di Palermo in piazza Chinnici, arriva “BrickLive- il tuo Mondo LEGO e – BrickLive Ocean”,

” l’ atteso evento internazionale capace di conquistare i bambini di tutto il mondo. Con tanti milioni di mattoncini Lego, la possibilità di giocare insieme a tutta la famiglia liberando fantasia e creatività nel segno di un mondo ricco di colori ed emozioni senza età.

Per i visitatori palermitani e di tutte le altre città del mondo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00 e il sabato, domenica e i festivi dalle 10:00 alle 21:00, la possibilità di trascorrere tante ore all’insegna del divertimento in un ambiente stimolante, interattivo ed educativo, dove sentirsi e diventare un inimitabile artista.

Con il titolo “Brick Live LEGO-Ocean” per i visitatori nella struttura palermitana con la Mostra più grande d’Italia, la possibilità di vivere le sorprese di un percorso animato da circa 30 esemplari di creature marine appartenenti al fantastico mondo blu, fatte con circa 2,5 milioni di mattoncini. ie O

Ancora la possibilità di provare le emozioni scaturite da tante aree interattive costruite attorno all’ etica creativa dei più famosi mattoncini giocattolo da costruzione al mondo. Tra queste: Brick Pit ben4 “Piscine di mattoncini” dove tuffarsi , giocare in compagnia e costruire lasciando libero sfogo alla creatività. La Duplo Pit una”Piscina di mattoncini” dedicata ai più piccoli, per i bambini da 0-3 anni con mattoncini di dimensioni maggiori per facilitare la maneggevolezza. La Race Ramps con infiniti mattoncini per costruire la tua macchina da corsa dei sogni, prima di metterla alla prova e velocizzarla lungo le rampe verso la vittoria!. La Map Build unaMappa dell’italia con le varie strutture di mattoncini che caratterizzano il paese , divertiti anche tu a costruire una riproduzione di un monumento in mattoncini o perchè no la tua casa ed adattala nella regione corretta. La Minecraft Area, uno dei videogiochi più amati al mondo degli ultimi anni. Si potrà fare un progetto e poi cercare di riprodurlo nella realtà grazie ai mattoncini dedicati al videogioco. Il Graffiti Wall un muro fatto di emozioni positive, di messaggi, di dediche personali, ovviamente tutto in mattoncini, dove lasciare ricordi ed emozioni, da condividere con i visitatori del giorno successivo. Ancora a completare il percorso un’area food e merchandising e tante aree fotografiche.

L’evento incoraggia attivamente tutti nel segno del motto: impara, costruisci e gioca. I partecipanti possono costruire nelle zone di costruzione a tema, immergersi nelle piscine di mattoncini di cui una adatta alla fascia d’età 0-3 anni.

Per tutti, grandi e piccini, un lungimirante progetto che si dimostrerà come l’occasione perfetta ed unica per gli inesauribili appassionati dei mitici mattoncini LEGO®.

Per i biglietti vi sono delle offerte molto interessanti tra cui i Family Pack acquistati online da lunedì al venerdì per 3 ingressi 31,00 euro e per 4 ingressi 40.00 euro e sabato, domenica e festivi, per 3 ingressi 33,00 euro e per 4 ingressi 44,00 euro. I biglietti singoli dal lunedì al venerdì, costano 12,00 euro per gli adulti e 10,00 per i bambini e per il sabato, domenica e festivi, 14,00 euro per gli adulti e 12,00 euro per i bambini. I biglietti online sono in vendita con Ticketone e Ciaotickets. Durante i giorni dell’evento sarà aperto anche il botteghino direttamente al Palagiotto. Info bricklive@libero.it – 3773053600.

