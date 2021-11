Palazzetto dello sport, pioggia e vento.. ma di polemiche strumentali

Sugli impianti sportivi, trovati nell’estate del 2018 in condizione decennale di abbandono e sulla necessità del loro recupero non abbiamo mai fatto mistero che era e rimane, ahinoi, una sfida difficile e un traguardo da raggiungere compatibilmente alle risorse disponibili (atteso che innanzitutto abbiamo provveduto a manutentere le abbandonate palestre scolastiche)

e alle opportunità che i bandi di finanziamento dedicati con risorse extra bilancio comunale – evitando di aumentare dunque le tasse ai cittadini contribuenti – danno la possibilità di cogliere.

Eppure, agli smemorati, e proprio per andare incontro al grido di dolore di imprenditori come la famiglia Basciano che si stanno dissanguando per mantenere ad altissimi livelli il basket in città, appena insediata questa amministrazione ha dato anche il via libera alla manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport (affidato alla pallacanestro trapani, con onere della manutenzione ordinaria).

Lavori importanti e di diversa natura per complessive 550.000 euro di appalti conclusi da poco.

Alla consegna dei lavori si è palesata una ulteriore necessità, quale la verifica e costante manutenzione e sigillatura delle vetrate poste sul tetto dell’impianto, che non a caso il Rup e direttore dei lavori comunali hanno dichiarato fuori dall’appalto interessato atteso il debito d’interesse del conduttore.

Duole non poco fare questa precisazione, vuoi perché comunque le polemiche fanno sempre male, al netto delle strumentalizzazioni politiche degli avversari di turno, ma anche perché non è sopportabile financo mistificare la realtà dei fatti e delle relative competenze ..della serie “piove .. governo ladro ”. Non ci stiamo e non a caso avevamo anche sollecitato, ed al riguardo giungono dal tecnico della Pallacanestro Trapani ing. Bosco rassicurazioni d’intervento prossimo.

Com. Stam.