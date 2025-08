Palazzo dei Leoni accelera sulla trasformazione digitale: oltre 931 mila euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Città Metropolitana di Messina si conferma tra gli enti più attivi nel campo dell’innovazione tecnologica, con un ruolo sempre più centrale nella modernizzazione dei servizi pubblici.

Palazzo dei Leoni è stato individuato quale soggetto attuatore di un importante finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale. Il contributo, pari a 931.712 euro, rientra nel programma nazionale di investimenti per l’abilitazione al cloud delle pubbliche amministrazioni locali, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Si tratta di una cifra significativa che colloca Messina tra le realtà più sostenute in Sicilia e in Italia, al pari di città metropolitane come Torino, Bologna e Napoli.

Il finanziamento è destinato a progetti di digitalizzazione con l’obiettivo di rendere l’amministrazione più efficiente, accessibile e sostenibile. L’adozione del cloud permetterà di migliorare la qualità dei servizi offerti a cittadini, imprese e dipendenti pubblici, garantendo maggiore sicurezza, trasparenza e risparmio. Tra i vantaggi previsti, vi sono la possibilità di reinvestire le risorse risparmiate nello sviluppo di nuovi servizi, una gestione più agile delle infrastrutture e una riduzione dell’impatto ambientale grazie alla dismissione dei data center meno performanti.

L’intervento si articola in cinque aree operative. Tre di queste – relative al rilascio di autorizzazioni, alla gestione di multe e verbali, e alle concessioni – saranno avviate a breve. Le autorizzazioni e concessioni riguardano, tra le principali tipologie di intervento, l’occupazione del suolo pubblico per installazioni temporanee o permanenti, gli accessi carrabili e pedonali (inclusi nuovi ingressi o modifiche a quelli esistenti) nonché il rilascio e la registrazione del cartello di passo carrabile, gli scavi su sede stradale per la posa o manutenzione di condotte, fognature, linee elettriche, telefoniche, gasdotti, acquedotti e impianti di illuminazione, le recinzioni e opere nelle fasce di rispetto stradale, manifestazioni sportive automobilistiche, podistiche e ciclistiche, transito per i veicoli eccezionali, gli interventi in aree soggette a vincoli, gli impianti pubblicitari come la cartellonistica lungo le strade provinciali, trasporto pubblico non di linea, che include i servizi con mezzi e conducente come taxi e Noleggio Con Conducente (N.C.C.)

Le altre due aree, riguardanti la produttività individuale e la collaborazione digitale, nonché la gestione degli organi istituzionali e dei rapporti con altri enti, sono già in fase di attuazione. Saranno digitalizzate le attività legate alla gestione degli organi istituzionali, come nomine, atti deliberativi e convenzioni, e quelle relative alla comunicazione interna, come posta elettronica, messaggistica istantanea e condivisione documentale.

A livello nazionale, sono state approvate domande di finanziamento per un totale di circa 27 milioni di euro, distribuiti tra 32 enti.

Il risultato ottenuto da Messina testimonia la capacità dell’amministrazione di cogliere le opportunità offerte dal PNRR e di contribuire concretamente alla transizione digitale del territorio. Il programma dovrà essere completato entro il 31 marzo 2026.

“Questi finanziamenti rappresentano un passo importante verso la modernizzazione della nostra amministrazione – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – e costituiscono un’opportunità concreta per migliorare i servizi ai cittadini. Palazzo dei Leoni si impegna a utilizzare al meglio queste risorse per sviluppare infrastrutture digitali all’avanguardia, favorendo un’amministrazione più efficiente, trasparente e vicina alle esigenze della comunità. Continueremo a lavorare con determinazione per cogliere tutte le opportunità di crescita e innovazione che ci vengono offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

