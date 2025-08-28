Palazzo dei Leoni: al via il restauro dell’Arco di Cristo Re, un nuovo capitolo per uno dei simboli di Messina

Questa mattina, a Palazzo Zanca, è stata effettuata la consegna dei lavori per il restauro dell’Arco di Cristo Re, struttura di rilevanza storica e architettonica risalente al XVI secolo, parte dell’antica cinta muraria voluta da Carlo V.

All’incontro non ha preso parte il sindaco metropolitano Federico Basile, assente per impegni istituzionali sopraggiunti. Erano invece presenti i direttori generali del Comune, Salvo Puccio, e della Città Metropolitana, Giuseppe Campagna, la responsabile unica del procedimento Concetta Spagnolo, oltre ai rappresentanti del Consorzio Integra di Bologna, incaricato della progettazione e dell’esecuzione dell’intervento.

Il progetto, approvato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali, prevede una serie di operazioni mirate alla conservazione e valorizzazione del monumento: pulitura del paramento murario, rimozione della vegetazione infestante, consolidamento strutturale, sigillatura delle lesioni, restauro della volta per prevenire ulteriori distacchi, recupero del camminamento e potenziamento dell’illuminazione artistica per una fruizione anche serale.

L’intervento, finanziato con 500.000 euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito dei Piani Urbani Integrati, avrà una durata stimata di sei mesi. Segna l’avvio della fase esecutiva di un percorso iniziato nel 2021 con la messa in sicurezza del manufatto, resa necessaria dal distacco di alcuni elementi decorativi.

L’obiettivo è restituire all’Arco di Cristo Re piena leggibilità e stabilità, nel rispetto delle sue caratteristiche storiche e artistiche, limitando al contempo i disagi per la cittadinanza e contribuendo alla valorizzazione culturale e turistica di uno degli scorci più significativi della città.

«Stiamo portando avanti programmi di riqualificazione urbana che coinvolgono diverse aree di Messina e della provincia», ha dichiarato Salvo Puccio. «Il restauro dell’Arco di Cristo Re rientra in una strategia più ampia, orientata al decoro urbano e alla tutela del patrimonio storico, con interventi strutturali mirati e azioni di valorizzazione».

«È fondamentale creare sinergie che favoriscano una rapida conclusione dei lavori», ha aggiunto Giuseppe Campagna. «Messina sta vivendo una fase di trasformazione urbanistica che mira a valorizzare le molteplici potenzialità del territorio».

Com. Stam. + foto