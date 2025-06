Palazzo dei Leoni, cinquecentomila euro a sostegno dei nove Comuni “Bandiera Blu 2025”

Il contributo per attività finalizzate allo sviluppo dell’ambiente e del turismo sostenibile. La Città Metropolitana di Messina prosegue nella promozione dello sviluppo territoriale, del turismo sostenibile e della tutela ambientale attraverso il sostegno al percorso virtuoso collegato al prestigioso riconoscimento internazionale Bandiera Blu 2025/2027 che ha visto ben nove Comuni della provincia messinese distinguersi per la qualità delle acque, la gestione dei rifiuti, l’educazione ambientale.

Per il 2025, Palazzo dei Leoni sosterrà i Comuni che hanno ottenuto questa certificazione, destinando loro un contributo complessivo di 500.000 euro. L’obiettivo principale è incentivare iniziative che migliorino l’accessibilità e la fruibilità delle spiagge, promuovendo un turismo più rispettoso dell’ambiente e più attrattivo sia per i visitatori che per i residenti.

Il finanziamento sarà suddiviso in due parti: una quota fissa di 270.000 euro, assegnata in proporzione al riconoscimento ottenuto da ciascun Comune ed equamente divisa, e una quota variabile di 230.000 euro, calcolata in base alla popolazione residente secondo i dati dell’ISTAT al 30 dicembre 2024.

Ecco come sono stati distribuiti i fondi tra i vari Comuni, in ordine di importo: Messina: 225.620,04 euro; Taormina: 39.422,04 euro; S. Teresa di Riva: 38.315,42 euro; Roccalumera: 33.645,68 euro; Nizza di Sicilia: 33.159,23 euro; Furci Siculo: 32.865,74 euro; Letojanni: 32.611,75 euro; Tusa: 32.279,67 euro; Alì Terme: 32.080,42 euro.

Ciascun ente potrà utilizzare i fondi per realizzare progetti e iniziative mirate a migliorare la qualità delle spiagge, potenziare i sistemi di depurazione delle acque, ottimizzare la gestione dei rifiuti e promuovere campagne di sensibilizzazione ambientale.

Tali interventi contribuiranno a mantenere e rafforzare il prestigioso riconoscimento, rafforzando l’immagine del territorio come meta turistica sostenibile.

“Siamo orgogliosi di sostenere i nostri Comuni – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – in questo importante percorso di valorizzazione del territorio e di tutela ambientale. La Bandiera Blu rappresenta un riconoscimento che premia l’impegno di tutta la comunità e ci sprona a continuare sulla strada della sostenibilità, promuovendo un turismo rispettoso dell’ambiente e contribuendo a migliorare la qualità della vita. L’obiettivo è quello di coinvolgere altre realtà del nostro territorio in maniera da ampliare il numero delle amministrazioni locali virtuose”.

Com. Stam. + foto