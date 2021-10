Gli interventi riguardano tre istituti di competenza della Città metropolitana: Seguenza, Maurolico e Vittorio Emanuele III

Sono stati finanziati, dal Ministero dell’Istruzione, 11 milioni di euro per l’adeguamento normativo di tre scuole. Nell’ambito dell’approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane, di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministero dell’Istruzione ha finanziato, alla Città Metropolitana di Messina, tre interventi per totale di 10.924.642,70 di euro per eseguire interventi di adeguamento normativo e sismico.

Gli interventi riguardano, in particolare:

– L. S. “G. Seguenza” per interventi di messa in sicurezza dell’edificio scolastico per euro 4.085.000,00 – Adeguamento normativo

– I.I.S. “F. Maurolico” per interventi di messa in sicurezza dell’edificio scolastico per euro 4.703.000,00 0,00 – Adeguamento normativo

– Liceo “V. Emanuele III” per interventi di messa in sicurezza dell’edificio scolastico per euro 2.136.642,70 – Adeguamento normativo

La IV direzione della Città Metropolitana di Messina si è già attivata per la predisposizione della progettazione esecutiva necessaria all’appalto dei lavori che dovranno essere aggiudicati entro il 31 agosto 2022.

