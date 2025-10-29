Palazzo dei Leoni, intervento da mezzo milione sulla rete viaria jonica: al via i lavori su quattro provinciali

Il piano degli interventi interessa i comprensori di undici comuni. La Città Metropolitana di Messina ha avviato una serie di interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale su alcune strade provinciali della zona jonica, con l’obiettivo di migliorarne la sicurezza, la percorribilità e la capacità di resistere agli effetti del cambiamento climatico.

Le arterie coinvolte sono la SP 11, SP 12, SP 13 e SP 19, tracciati che collegano la riviera jonica ai centri collinari dell’entroterra e attraversano i territori di Letojanni, Mongiuffi Melia, Roccafiorita, Limina, Forza d’Agrò, Gallodoro, Savoca, Casalvecchio Siculo, Antillo, Sant’Alessio Siculo e Santa Teresa di Riva.

Si tratta di vie di comunicazione essenziali per la mobilità quotidiana e per il flusso turistico, che coinvolgono anche numerose frazioni. Le condizioni di queste strade presentano diverse criticità, che rendono necessari lavori mirati per garantire standard adeguati di affidabilità e funzionalità.

Le attività, finanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un importo complessivo di 499.220 euro, prevedono la sistemazione del piano viabile, il rifacimento di parapetti e barriere laterali, l’installazione di nuova segnaletica e la realizzazione di opere per il corretto deflusso delle acque meteoriche.

Gli interventi si svolgono su tratti specifici: sulla SP 11 tra il km 8+300 e il km 9+800, sulla SP 19 dal km 8+000 al km 13+000, lungo il segmento Scifì–Limina della SP 12 e nel primo tratto della SP 13, tenendo conto anche dei vincoli ambientali e paesaggistici presenti nelle aree interessate, tutte soggette a normative sismiche e idrogeologiche, integrando così le esigenze di tutela con la salvaguardia del territorio.

“Tra le priorità del mio mandato – ha sottolineato il sindaco metropolitano di Messina Federico Basile – vi è quella di garantire una rete stradale moderna, sicura e funzionale, capace di rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini e di sostenere lo sviluppo del territorio. Agire su queste arterie significa non solo migliorare la qualità della vita di chi le percorre ogni giorno, ma anche rafforzare il legame tra le comunità costiere e collinari, valorizzando le risorse locali e favorendo una mobilità più fluida e sostenibile. È un impegno concreto che conferma la volontà dell’amministrazione metropolitana di investire in infrastrutture strategiche e durature”.

Sulla stessa linea il direttore generale Giuseppe Campagna ha aggiunto: “Questo progetto rappresenta un passo significativo verso una gestione più consapevole e responsabile della viabilità provinciale. Le strade interessate attraversano territori che meritano attenzione costante, sia per la loro funzione logistica che per il valore paesaggistico e sociale che esprimono. L’operazione, oltre a rispondere a esigenze di sicurezza, si inserisce in una visione più ampia di cura del territorio, che mira a garantire collegamenti affidabili, accessibili e compatibili con le sfide ambientali attuali. È un segnale di continuità e di attenzione verso le comunità locali”.

