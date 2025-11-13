Palazzo dei Leoni rafforza il piano straordinario: cantieri aperti nella jonica e nuovi interventi nel comprensorio tirrenico-nebroideo

Un programma che unisce manutenzione, tutela del territorio e sicurezza dei cittadini. La Città Metropolitana di Messina intensifica il piano straordinario di riqualificazione della rete stradale provinciale.

Da un lato si aprono i cantieri nel comprensorio jonico e a Tripi, dall’altro sono stati affidati cinque interventi che interesseranno complessivamente trenta arterie nei territori tirrenico, eoliano e nebroideo. Un programma ampio e articolato che punta a ridurre la vulnerabilità idrogeologica, migliorare la sicurezza della circolazione e garantire collegamenti più efficienti tra i centri abitati, le aree costiere e collinari.

Il piano straordinario non si limita al rifacimento dei tratti ammalorati, ma affronta in modo strutturale le criticità della rete viaria, con interventi mirati alla sicurezza, alla stabilità dei versanti e alla corretta gestione delle acque. Una strategia che rafforza la resilienza del territorio e offre benefici concreti a cittadini, imprese e operatori economici.



I cantieri sulla jonica

Nel comprensorio jonico i lavori sono stati consegnati alla Cogeca S.r.l. di Agrigento, per un importo complessivo di 453.800 euro, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Gli interventi riguardano tre strade provinciali strategiche:

– SP 14 Santuario Madonna della Catena: allargamento della sede stradale per consentire il transito in entrambi i sensi di marcia, ripristino dei tratti deteriorati del piano viabile e realizzazione di opere di convogliamento delle acque. È prevista inoltre la bonifica del versante soprastante e la posa di nuovi parapetti, fondamentali per la protezione dei veicoli.

– SP 16 Forza d’Agrò: rifacimento del cunettone sottostrada, indispensabile per garantire la corretta regimentazione delle acque meteoriche e la stabilità del tracciato, spesso minacciato da fenomeni di erosione.

– SPA 232 (prosecuzione SP 22 “Mancusa”): lunga circa 1,1 km, presenta carreggiate strette e prive di protezioni laterali, oltre a un manto stradale compromesso da avvallamenti diffusi. Qui si interverrà con lavori di consolidamento, ripristino della pavimentazione e installazione di nuova segnaletica verticale.



Tripi

Il prossimo 24 novembre si procederà alla consegna dei lavori urgenti sul Ponte Nuovo lungo la strada provinciale 115. A eseguire la riqualificazione del deflusso delle acque meteoriche sarà l’impresa Eurofer Costruzioni S.r.l. di Brolo, per un importo complessivo di progetto di 110.000 euro e un importo complessivo dei lavori di 77.000 euro.

Il progetto prevede che, all’altezza del km 3+800, vengano eseguiti interventi di messa in sicurezza per evitare l’allagamento della sede stradale in caso di eventi atmosferici, salvaguardando la struttura del ponte che presenta diffusi fenomeni erosivi sia nell’impalcato che nelle travi portanti. Inoltre si procederà alla sistemazione del piano viabile e alla sostituzione delle barriere di sicurezza.



Il comprensorio tirrenico

Nel tirrenico l’appalto è stato aggiudicato alla DM Costruzioni S.r.l. di Favara (AG), con un ribasso del 32,221% su un valore stimato di 691.826,03 euro, per un importo contrattuale di 474.636,26 euro. Gli interventi riguarderanno undici strade provinciali (SP 60, 60 bis, 60 ter, 61, 61 quater, 62, 63, 64, 65/a, 66 e 66/a) nei territori di Monforte San Giorgio, Torregrotta, Condrò, Sicaminò, San Pier Niceto e San Filippo del Mela. Sono previsti rifacimento del manto stradale, costruzione di nuove cunette, consolidamento dei muri di contenimento, sostituzione delle barriere laterali e posa della segnaletica orizzontale e verticale.



Le Isole Eolie

Due gli appalti aggiudicati:

– Alla Edilnova S.r.l. di Favara (AG), con un ribasso del 32,189% su un valore stimato di 180.000 euro e un importo contrattuale di 123.113,28 euro, per lavori sulle SP 178 (Vulcano), SP 179 (Pianoconte) e SP 181/B (Quattropani–Acquacalda). Qui si interverrà con la sistemazione del piano viabile, il rinforzo dei parapetti, la regimentazione delle acque e la posa di nuova segnaletica.

– Alla Eredi Geraci Salvatore S.r.l. di Mussomeli (CL), con un ribasso del 30,084% su un valore stimato di 309.386,52 euro e un importo contrattuale di 216.310,68 euro, per il consolidamento della SP 181 di Pignataro (Lipari). L’intervento comprende opere di protezione costiera, consolidamento della galleria e sistemazione di parapetti, muri di contenimento e tratti di sede stradale.



Rometta

Alla Dapam S.r.l. di Borno (BS) è stato affidato l’intervento sulla SP 57 di Barrera, con un ribasso del 32,757% su un valore stimato di 622.140 euro e un importo contrattuale di 428.765,60 euro. Il progetto prevede il consolidamento del corpo stradale, la realizzazione di nuove canalizzazioni per le acque meteoriche, il rifacimento di tratti di pavimentazione e la revisione della segnaletica.



Il comprensorio nebroideo

L’appalto è stato affidato alla Impresa Edile M.E.D. di Sant’Angelo di Brolo, con un ribasso del 32,246% su un valore stimato di 802.168,12 euro e un importo contrattuale di 548.086,04 euro. Gli interventi riguarderanno quattordici strade provinciali tra Capo d’Orlando e Santo Stefano di Camastra (SP 148, 148 di Masseria, 154, 155, 157, 158, 159, 161, 161/a, 169, 169/b, 172, 174 e 177). Sono previsti ricostruzione di cunette e muri di contenimento, ripristino di tombini e parapetti, stabilizzazione della carreggiata e posa di nuovo asfalto sui tratti deteriorati.



“L’articolato programma dei lavori – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – rappresenta un passo concreto verso una viabilità più sicura e ordinata. Interveniamo sulle strade dell’intero territorio con l’obiettivo di assicurare percorsi più affidabili e funzionali. Queste attività si inseriscono in una programmazione più ampia che mira a rendere più fluida la mobilità locale, nel rispetto del territorio e delle comunità”.

“Il piano di riqualificazione – ha evidenziato il direttore generale Giuseppe Campagna – unisce manutenzione e attenzione all’ambiente, con tempi definiti e soluzioni compatibili con i luoghi che consentiranno di mettere in sicurezza le strade provinciali e di riqualificare il territorio. La corretta gestione degli interventi e il rispetto dei tempi programmati garantiranno infrastrutture più sicure e sostenibili, a beneficio di cittadini, operatori economici e turisti”.

