Si è insediato oggi pomeriggio, a Palazzo dei Leoni, il Commissario straordinario della Città Metropolitana di Messina, con le funzioni del Consiglio Metropolitano, avv. Andreina Mazzù.

Ad accogliere il neo Commissario è stato il Sindaco Metropolitano dott. Cateno De Luca, accompagnato dalla Segretaria Generale, avv. Maria Angela Caponetti, dal Capo di Gabinetto dott. Francesco Roccaforte e dai Dirigenti avv. Annamaria Tripodo, dott. Salvo Puccio, ing. Armando Cappadonia e dal Comandante della Polizia metropolitana Antonino Triolo.

“Diamo il nostro benvenuto alla dott.ssa Andreina Mazzù – ha dichiarato il Sindaco metropolitano Cateno De Luca – e siamo contenti dell’individuazione di un Commissario straordinario che proviene da rilevanti esperienze di amministrazione attiva e che attualmente si trova alla guida della macchina burocratica di un Comune importante come Milazzo. Tutto ciò ci consente di poter portare avanti gli obiettivi che ci siamo prefissati. Desidero ringraziare il Commissario uscente ing. Santino Trovato per la sua disponibilità e per il lavoro svolto in perfetta sintonia, sono sicuro che proseguiremo con gli stessi ritmi che ci siamo impressi per far diventare sempre più la Città metropolitana di Messina una struttura amministrativa che si distingua per i record che abbiamo raggiunto e che continueremo a realizzare in futuro”.

“Ringrazio per la fiducia accordata – ha affermato il Commissario straordinario Andreina Mazzù – contenta per l’ambiente che ho trovato per i dirigenti e tutto il personale che ho conosciuto e tutto ciò contribuirà a darmi ulteriori stimoli per il compito che andrò a svolgere nell’immediato futuro”.

L’incarico è stato conferito con decreto del Presidente della Regione Siciliana, on. Nello Musumeci, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 13 del 15.06.2021 con la quale è stato disposto all’art. 2 il rinvio delle elezioni degli organi elettivi degli enti di area vasta; la nomina avrà efficacia nelle more dell’insediamento degli organi e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.

Il Commissario straordinario Andreina Mazzù, messinese, laureata in Giurisprudenza e avvocato, attualmente ricopre l’incarico di Segretaria generale a Milazzo e presso altri Comuni e subentra all’ing. Santi Trovato il cui mandato è scaduto lo scorso 15 settembre.

