Palazzo dei Leoni, stamani riunione tecnica sugli interventi di forestazione in corso nel territorio metropolitano

Il confronto è stato focalizzato sullo stato delle attività e delle relative tempistiche -La Città Metropolitana di Messina si conferma impegnata in un ampio progetto di riqualificazione ambientale, dedicato alla tutela e al miglioramento del territorio attraverso interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana.

Gli interventi, finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e sostenuti dal Fondo NextGenerationEU, rappresentano un passo fondamentale per promuovere la sostenibilità e la qualità della vita dei cittadini.

Stamani, a Palazzo dei Leoni, si è svolto un incontro con i rappresentanti dei Comuni attuatori dell’Avviso 2023, che si avvale di un importo di circa 22 milioni di euro.

La riunione, alla presenza del Direttore Generale, Giuseppe Campagna, e del funzionario Roberto Siracusano, ha visto la partecipazione dei rappresentanti di sei Comuni sui dieci convocati: Novara di Sicilia, San Fratello, Villafranca Tirrena, Alcara li Fusi, Nizza di Sicilia e Alì.

Le azioni previste si inseriscono nelle strategie europee e nazionali per migliorare la qualità dell’aria, ridurre le procedure di infrazione legate alla tutela ambientale e recuperare i paesaggi degradati.

In particolare, si mira a valorizzare le zone periferiche e le connessioni ecologiche con le aree rurali e le zone protette, contribuendo anche a frenare il consumo di suolo e a ripristinare i terreni compromessi.

Durante l’incontro, si è discusso dello stato di avanzamento dei lavori, delle attività da svolgere e del cronoprogramma necessario per raggiungere gli obiettivi prefissati.

La riunione ha rappresentato un momento di confronto importante per garantire il rispetto delle tempistiche e il successo complessivo del progetto, che si inserisce in un più ampio contesto di tutela ambientale e sviluppo sostenibile del territorio metropolitano.

Palazzo dei Leoni continuerà a monitorare attentamente l’andamento delle iniziative, impegnandosi a promuovere iniziative che favoriscano un ambiente più salubre e resilienti per le generazioni future.

“La Città Metropolitana di Messina continua a dimostrare un forte e concreto impegno – ha dichiarato il Direttore Generale Campagna – per la tutela del territorio e la salvaguardia dell’ambiente. Il vasto progetto di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana, fortemente voluta dall’amministrazione Basile, rappresenta una delle azioni più significative per migliorare la qualità dell’aria, contrastare i cambiamenti climatici e proteggere la biodiversità. La riunione di oggi ha rappresentato un momento di confronto essenziale con i Comuni coinvolti, permettendo di fare il punto sulle attività e di garantire il rispetto delle tempistiche”

