Tutti i lavori in corso ed in programmazione. La III Direzione “Viabilità Metropolitana” d evidenzia che i primi interventi di messa in sicurezza sulle SS.PP. insistenti sul territorio del Comune di Messina, per un importo di circa 3.5 milioni di euro, sono già in corso ad eccezione di un singolo intervento sulla S.P. 44 di circa 0,75 milioni di euro, in attesa del decreto di finanziamento.

Gli interventi, finanziati dalla Regione, si sono concentrati sulle situazioni più critiche esistenti e sulla S.P. 36, negli ultimi tre mesi, si è proceduto alla messa in sicurezza del costone in contrada Roccaceli mediante rete di protezione ed alla sistemazione temporanea di alcuni tratti, per ripristinare le condizioni minime di sicurezza a seguito del movimento franoso di fine dicembre 2020.

Si precisa che le attività di manutenzione straordinaria della viabilità provinciale continuano nell’ambito della programmazione 2021-2023 con le risorse del M.I.T. (D.M. 49/18 e 123/20) ed interventi per circa 1.3 milioni di euro sono già stati programmati per il 2021/22 sulle strade provinciali ricadenti sul territorio del Comune di Messina, tra le quali anche la S.P. 36, che risulta inserita specificatamente nel progetto di manutenzione finanziato con il Masterplan per un importo di 500 mila euro in corso d’appalto.

Tutte le strade provinciali che insistono nel territorio del Comune di Messina sono già state inserite in elenco per previsione interventi di manutenzione e messa in sicurezza, con finanziamenti a valere sulle le annualità 2022-2025, per ulteriori 4 milioni di euro, legge 145/2018, art.1, comma 8

