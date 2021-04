Voluto e sostenuto dal pubblico, a cui si sono poi uniti tanti artisti e esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo, “E che teatro!”, format tv ideato e condotto da Lino D’Angiò e Alan De Luca, rappresenta un inedito puro e, al tempo stesso, un’azione concreta in un momento lunghissimo di paralisi del settore. «

Sui nostri canali social, durante le dirette che abbiamo organizzato in questo tempo assurdo, il pubblico ci chiedeva di tornare in tv, ci dichiarava amore e sostegno concreto, lanciando l’idea di un crowdfunding – raccontano Lino D’Angiò e Alan De Luca –. Ci abbiamo voluto credere. Abbiamo lanciato la raccolta fondi, scritto il programma e poi abbiamo messo insieme altri pezzi straordinari di questo puzzle di arte e solidarietà. Prima l’incontro con Francesco Scarano, direttore del Teatro Lendi, che ha messo a disposizione il teatro e ha coinvolto i partner che lo seguono nelle sue stagioni sin dall’inizio, quindi il dialogo propositivo con Televomero, storica emittente campana, che ci dà l’opportunità di portare in tv “E che teatro!” ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 23.30 e il sabato, con una puntata speciale, alle 21.00. E dobbiamo dire grazie a tutti! A questo esperimento riuscito di network professionale e di azione popolare, a cui si sono uniti tanti colleghi artisti e altri esponenti del mondo dello spettacolo con cui abbiamo collaborato in passato. L’unione fa la forza davvero. Ne abbiamo le prove!».

Per Francesco Scarano, direttore del Teatro Lendi, questo progetto diventa occasione per tirare su il sipario e anche per lanciare un messaggio positivo e propositivo: solleviamo il sipario, accendiamo le luci e risolleviamo anche le nostre vite, intorpidite, frastornate, lontanissime dalla quotidianità che conosciamo tutti e alla quale siamo abituati.

«Dopo 300 spettacoli portati sul palcoscenico del Teatro Lendi in sei anni, si è tutto paralizzato, senza una visione, una prospettiva di apertura. Vedere il teatro così, senza cartellone, senza luci, senza movimento nei camerini e senza l’energia del pubblico in platea è una tristezza paralizzante. Accogliere sul palcoscenico Lino D’Angiò e Alan De Luca, coppia amata e affermata del mondo dello spettacolo, vuol dire, per me, dare un segnale di vita al luogo che amo e che è diventato un importante punto di riferimento culturale in un territorio difficile. Quindi, benvenuto sia “E che teatro!”. Palcoscenico e platea diventano temporaneamente studio televisivo e questo è stato reso possibile dall’unione di energie e volontà», afferma Francesco Scarano.

«Abbiamo voluto dare la massima visibilità, tramite la nostra emittente, a questo progetto a sostegno dei lavoratori di un settore professionale duramente colpito dall’attuale pandemia e, nel contempo, offrire ai telespettatori una nuova produzione, dando continuità alla programmazione, già in essere da oltre due anni, di “Palcoscenico Napoletano”, un format che riscuote grande successo portando in tv il teatro napoletano, e che, purtroppo, si era dovuto fermare, proprio per l’impossibilità degli attori di poter andare in scena», dichiara Antonio Tajani, amministratore di Televomero.

Lino D’Angiò e Alan De Luca, sono una coppia di fatto ormai più che collaudata, insieme sui palcoscenici e in tv da 25 anni. Con i loro spettacoli teatrali hanno sempre cercato di rappresentare una Napoli pulita e arguta, e questo gli ha permesso di ottenere la stima el’affetto del pubblico. «Questa alchimia si è manifestata anche nell’ultimo programma realizzato qualche mese fa – raccontano Lino D’Angiò e Alan De Luca – . Nonostante le difficoltà dovute alle restrizioni legate alla pandemia, è accaduto qualcosa di speciale. In questo ultimo programma televisivo si è creato un gruppo di artisti che insieme hanno dato vita a una magia. Il Prof. Amedeo Colellaesperto di cultura partenopea, Claudia Federica Petrella attrice o, meglio, Presentattrice, Giorgio Gallo Coccobelloil Poeta/barista, Ciro Salatino giovane showman, PierMacchie’ cantautore macchiettista, Morena Chiarala turista brasiliana, gli Afroblue, fantastico gruppo musicale formato da Helen Tesfazghi, Roberto D’Aquino, Paolo Sessa, Maurizio Fiordiliso, Paolo Forlini. Saranno tutti nel cast di “E che teatro!”, un programma che possa dare a tutti noi la voglia di rialzarci insieme al sipario».

