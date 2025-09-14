Palermo “15° Memorial Podistico Salvo D’Acquisto e come 8° Criterium Europeo Interforze”. Ordinanza di limitazione della circolazione per il 20 e il 21 settembre 2025

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, per lo svolgimento della manifestazione “15° Memorial Podistico Salvo D’Acquisto e come 8° Criterium Europeo Interforze”, che si terrà a Palermo il 20 e il 21 Settembre 2025, ha emanato un’ordinanza di limitazione della circolazione veicolare e pedonale in via Libertà e altre.

Il provvedimento stabilisce quanto segue: VIA DELLA LIBERTA’, carreggiata centrale del tratto compreso tra la via Notarbartolo (esclusa) sino a altezza via Carducci (esclusa):

– chiusura al transito veicolare dalle ore 07:00 alle ore 13:00 del 21 settembre 2025 e comunque sino a cessata esigenza; (carreggiate laterali) – Divieto di sosta con rimozione coatta sul lato Dx rispetto al senso di marcia;

– Durante lo svolgimento della manifestazione, sarà posto il divieto di transito ai cicli e velocipedi all’interno dell’area oggetto dello svolgimento della stessa e nelle piste ciclabili esistenti lungo il percorso di che trattasi.

I veicoli provenienti da via G. La Farina/Mordini avranno l’obbligo di svoltare a destra per la corsia laterale di monte di viale Della Libertà.

Piazza Mordini per i giorni 20 e 21 settembre 2025 solo carreggiata lato hotel lasciando libera la carreggiata stradale tra via la Farina e via M. Ugo e la carreggiata di accesso da centrale a laterale di via Libertà lato monte:

istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta con chiusura al transito veicolare dalle ore 09:00 del 20/09/2025 alle ore 15:00 del 21/09/2025 e fino a cessate esigenze per l’area espositiva con gazebi, la chiusura sarà estesa solo lato Hotel Excelsior “lato monte”;

Piazza Francesco Crispi intera carreggiata lato Giardino Inglese per il giorno 21 settembre 2025 durante e per tutta la durata della manifestazione chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 05:00 fino a cessate esigenze per la posa di n° 1 gazebo e n° 3 bagni chimici e 1 posto ambulanza;

le due aree stradali sopra riportate dovranno essere opportunamente transennate e visibili sia di giorno che di notte.

Il circuito della manifestazione sarà transennato a cura della organizzazione e sarà consentito il transito negli attraversamenti di via Archimede/via Siracusa, via Turati/Dante sotto stretta sorveglianza dell’Organizzazione.

Si confermano i divieti previsti dalla O.D. n° 94 del 23/01/2017 relativamente alla carreggiata centrale di via Libertà nel tratto compreso tra p.zze Mordini/Crispi (escluse) e p.zze Castelnuovo/Ruggero Settimo (escluse), che resteranno in vigore al cessare dei provvedimenti relativi all’evento “15° Memorial Podistico Salvo D’Acquisto e 8° Criterium Europeo Interforze” – Palermo 22/09/2025.