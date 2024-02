Palermo 2° Memorial Giuseppa Patellaro. Ordinanza di limitazione della circolazione veicolare per domenica 4 febbraio 2024

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo ha emesso un’ordinanza di limitazione della circolazione veicolare in alcune vie e piazze cittadine per lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata “2° Memorial Giuseppa Patellaro” che si svolgerà in città domenica 4 febbraio 2024 (O.D. n. 113 del 01/02/2024).

Il provvedimento istituisce il divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, e chiusura al transito veicolare, dalle ore 8.30 alle ore 14.30, e comunque sino al termine della manifestazione, eccetto le biciclette dei ciclisti partecipanti alla gara, i veicoli della “scorta tecnica staffetta”, effettuata da personale dell’Organizzazione munito di apposita abilitazione e il personale addetto alla vigilanza autorizzato dall’Organizzazione, facenti parte del circuito di gara, lungo il percorso sotto descritto:

– Via c.d. Case Rocca: Intero Tratto tra Viale Ercole e Viale del Fante;

– Viale Diana: Tratto compreso tra la stradella di collegamento tra i viali Diana e Ercole (altezza cosiddetto Piazzale dei Matrimoni) e Viale Margherita di Savoia;

– Viale Ercole: Intero tratto;

– All’interno del Parco della Favorita: Tratto compreso tra la fontana d’Ercole e il viale Duca degli Abruzzi;

– Viale Regina Di Savoia: Nel tratto compreso tra Via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello Giusino;

– Via Paolo Giaccone e Via Sebastiano Bosio: Strade senza uscita allo sbocco sul Viale Margherita di Savoia (escluso i residenti); Senso Unico nel senso e nel tratto tra l’ingresso di Viale Diana e Via Martin Luther King (escluso i residenti e coloro i quali sono diretti alla Struttura Equestre).

Il Comando di Polizia Municipale provvederà ad adottare per particolari esigenze di sicurezza ogni altro provvedimento e accorgimento di carattere contingente, non previsto nell’ordinanza, ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione.

Ordinanza in allegato.

Com. Stam.