Palermo 2022, Anello (Lega): “Bene l’avvio del tavolo del centrodestra, candidato sindaco meglio entro novembre”

“L’appello della Lega per l’unità del centrodestra a Palermo ha raggiunto un grande risultato: venerdì 5 novembre alle 18 ci sarà la prima riunione tra i partiti della coalizione per dare il via al percorso che porterà alla scelta del candidato sindaco del dopo-Orlando”.

Lo dice Alessandro Anello, segretario della Lega nella città metropolitana di Palermo. “Avrò l’onore e l’onere di partecipare ad un tavolo sulla cui composizione lavoravo da tempo e che sarà importante per il futuro della città. Un tavolo attorno al quale saranno seduti i rappresentanti dei partiti in totale discontinuità con l’attuale amministrazione comunale. La formazione politica che rappresento ha la forza e l’idea di candidare un suo primo cittadino, ma ne parleremo al tavolo con gli alleati dove faremo una valutazione della situazione ma soprattutto concorderemo la modalità per la valutazione dei candidati”.

“Per battere la sinistra – continua l’esponente della Lega – non si può andare divisi ed il nome del sindaco del centrodestra di Palermo2022 è necessario che arrivi entro novembre, al più prima di Natale, per avere il tempo di raggiungere tutti i palermitani, dal centro alle periferie, illustrando il programma di rilancio della città. La Lega ha costituito un gruppo di lavoro e definito alcuni temi importanti che caratterizzeranno l’impegno del partito a partire da ambiente, turismo e riqualificazione urbana. Comporremo liste forti per il consiglio comunale e per le circoscrizioni. Sarà il nostro Patto per Palermo – conclude Anello – che presenteremo entro l’anno con Matteo Salvini”.

Com. Stam.