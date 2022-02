Palermo 2022, Anello: “Per candidato sindaco centrodestra decisivi prossimi giorni”

“Per il candidato sindaco di Palermo del centrodestra decisivi i prossimi giorni. Siamo alle battute finali del tavolo di coalizione per un primo cittadino capace di garantire un governo forte e autorevole a Palazzo delle Aquile in netta alternativa al centrosinistra targato Orlando”.

Lo dichiara Alessandro Anello, segretario della Lega nella Città metropolitana di Palermo. “Le elezioni del presidente della Repubblica – spiega Anello – hanno inevitabilmente rallentato il lavoro dei partiti anche nel capoluogo ma all’indomani del Quirinale abbiamo ripreso le interlocuzioni a pieno regime con l’obiettivo di indicare un candidato sindaco in grado di recuperare la stima di tutti i palermitani. Le comunali di primavera saranno un banco di prova importante per tutte le forze politiche e la Lega in questa partita ha l’aspirazione di raggiungere la doppia cifra, un obiettivo alla portata se guardiamo anche al sondaggio di metà febbraio dell’Istituto Demopolis che ci attesta al 9% in Sicilia. Sono indicazioni che danno fiducia e premiano soprattutto l’impegno dei nostri amministratori e militanti sul territorio, in linea con le indicazioni del segretario regionale Nino Minardo. Stiamo definendo inoltre gli ultimi dettagli delle liste per il consiglio comunale e per le circoscrizioni che vedranno in campo donne e uomini di valore, radicati nei quartieri. Una squadra solida – conclude Anello – che renderà forte l’alleanza del centrodestra per sconfiggere le sinistre e governare bene Palermo per molti anni”.

