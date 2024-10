Palermo, 23-26 ottobre 2024 57° Congresso Nazionale Società Italiana d’Igiene (SItI)

Dal 23 al 26 Ottobre 2024, presso il Teatro Massimo – solo per la giornata inaugurale – e l’Università degli Studi di Palermo, si terrà il 57° Congresso Nazionale della Società Italiana d’Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) dal titolo “La Sanità Pubblica per il futuro del Paese: innovazione, alleanze e sinergie istituzionali per la prevenzione”.

La cerimonia di apertura si svolgerà al Teatro Massimo di Palermo, ed inizierà con la presentazione del Congresso a cura della Presidente SItI Prof.ssa Roberta Siliquini e del Presidente del 57° Congresso Nazionale SItI Prof. Francesco Vitale.

“Durante il Congresso Nazionale di Palermo verranno affrontate tutte le tematiche di Igiene e Sanità Pubblica – afferma la Prof.ssa Roberta Siliquini, Presidente della Società Italiana d’Igiene (SItI) – Da quelle strettamente italiche a quelle di interesse globale e che daranno l’occasione di interrogarci sulle criticità del sistema e su quanto, in qualità di Igienisti, si può fare. Ci sarà occasione, anche, per ‘disegnare’ un futuro igienistico, di piena soddisfazione, per le nuove generazioni e per tutti quei giovani, in formazione, che frequentano i nostri Enti e Istituti, sia universitari che territoriali”.

Seguiranno i saluti istituzionali, fra cui: Roberto Lagalla (Sindaco di Palermo), Massimo Mariani (Prefetto di Palermo), Massimo Midiri (Rettore dell’Università degli Studi di Palermo), Gaetano Galvagno (Presidente Assemblea Regionale siciliana) e Renato Schifani (Presidente della Regione Sicilia). Un breve intervento di saluto sarà previsto anche per: Mons. Corrado Lorefice (Arcivescovo della Diocesi di Palermo), Marcello Ciaccio (Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo), Vincenzo Infantino (Dir. Gen. ARPA Sicilia), Maria Grazia Furnari (Dir. Gen. AOUP di Palermo), Giovanna Volo (Assessore Regionale Salute Regione Siciliana) e Antonio Carroccio (Dir. Dip. Promise dell’Università degli Studi di Palermo). È prevista la partecipazione del Ministro della Salute On. Orazio Schillaci ed il Ministro dell’Università e della Ricerca Sen. Anna Maria Bernini.

Seguiranno i primi due “Confronti-Dibattiti”. Il primo dal titolo “La Sanità dopo il Covid in Italia e nei Paesi OCSE: quali opportunità e criticità” – a cura della Presidente SItI Prof.ssa Roberta Siliquini e della Dr.ssa Francesca Colombo (OCSE) – ed il secondo su “La sfida dell’I.A. e la ‘vision’ per la salute: potenziali applicazioni in Sanità pubblica” – a cura del Prof. Walter Ricciardi e del Dr. Agostino Sibillo. Chiude il primo giorno un incontro dal titolo “Il Teatro Massimo, l’arte che rivela la vita” a cura di Marco Betta, Sovrintendente e Dir. Artistico del Teatro Massimo di Palermo.

“Il Congresso riunirà esperti e professionisti del settore al fine di condividere e discutere le più recenti scoperte e competenze nel campo dell’Igiene, della Medicina preventiva e della Sanità pubblica – conclude il Prof. Francesco Vitale, Presidente del 57° Congresso Nazionale SItI – L’evento sarà un’importante occasione per esplorare le sfide emergenti per il nostro Servizio Sanitario Nazionale, affrontando tutti i temi legati alle strategie di prevenzione, con particolare riferimento alle vaccinazioni e agli screening, così come alle nuove sfide di organizzazione e gestione sanitaria, evidenziando il ruolo degli Operatori di Sanità pubblica nell’ottica di condividere soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita ed il benessere di tutti”.

Il Congresso continuerà nei giorni successivi con numerosi appuntamenti, fra cui diverse sessioni plenarie e “Meet the Expert” (Talk) su tematiche cogenti di Sanità pubblica. Le sessioni plenarie riguarderanno: “Ruolo dei servizi di Sanità pubblica nel territorio: nuovi modelli organizzativi per l’assistenza territoriale e l’integrazione multidisciplinare”, “Strategie di prevenzione in Ospedale e ruolo dell’igiene e delle direzioni sanitarie”, “PNPV: quali opportunità e quali criticità in funzione degli obiettivi declinati”, “Modelli di interazione della Sanità Pubblica con le istituzioni Nazionali e Regionali”, “Verso il nuovo PNP: dalla promozione della salute alla planetary health”, “La digitalizzazione a supporto degli obiettivi di Sanità pubblica: governare l’innovazione tecnologica verso il miglior modello di prevenzione”.

