In occasione del 29° anniversario della strage di Capaci, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente della Camera parteciperanno domani nella nostra città alle inizative di commemorazione delle vittime.

In considerazione del perdurare dell’emergenza legata al Covid-19, tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione delle iniziative, Fondazione Falcone, Comune e Comitato provinciale per l’orrdine e la sicurezza, hanno convenuto che non si potessero organizzare iniziative pubbliche potrebbero determinare assembramenti.

Il Sindaco Leoluca Orlando ha invitato i cittadini e tutti quanti vogliano commemorare le vittime della strage di Capaci e le altre vittime di mafia ad esporre dei lenzuoli bianchi “che anche quest’anno in tutta Italia ricordano Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e i tanti che in questi anni hanno perso la vita per liberare Palermo, la Sicilia e l’Italia da tutte le mafie.”Una prima iniziativa si svolgerà presso l’Aula Bunker, dove il Sindaco accoglierà il Presidente della Repubblica alla presenza di tutte le Autorità civili e militari per una cerimonia di commemorazione di Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta uccisi a Capaci, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.

Successivamente il sindaco accompagnerà il capo dello Stato alla caserma “Lungaro”, dove sarà deposta una corona di fiori in memoria degli agenti di scorta e dove sarà svelata la nuova teca contenente i resti dell’auto del magistrato.

Alle 17.30 il sindaco accoglierà il presidente della Camera On.le Roberto Fico all’albero Falcone in via Notarbartolo, dove si terrà la cerimonia in ricordo delle vittime e, alle 17.58, un minuto di silenzio.

