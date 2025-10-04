Palermo: 3 arresti per furto, Carabinieri sventano il colpo all’istituto “Principe di Palagonia”

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo. I Nucleo Radiomobile di Palermo, nel corso di un servizio di controllo del territorio,

hanno tratto in arresto tre palermitani di 40, 36 e 34 anni, già noti alle forze dell’ordine, sorpresi mentre asportavano infissi dall’istituto di Assistenza Regionale “Principe di Palagonia e Conte di Ventimiglia”, attualmente sottoposto ad amministrazione straordinaria.

I Militari, hanno notato i 3 individui intenti a smontare e caricare su un mezzo alcuni infissi dell’edificio, che risulta essere patrimonio pubblico. L’immediato intervento ha consentito di bloccarli sul posto e di recuperare l’intera refurtiva, impedendo che il colpo venisse portato a termine e arrecasse ulteriori danni alla struttura.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto per i 3 indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’operazione conferma, ancora una volta, l’efficacia del costante presidio esercitato dall’Arma dei Carabinieri sul territorio palermitano. Attraverso controlli mirati e presenza attiva nelle aree più sensibili, i militari garantiscono non solo il contrasto ai reati contro il patrimonio, ma anche una ampia azione di tutela dei beni collettivi e del senso di sicurezza della comunità.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.