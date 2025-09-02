Palermo Anniversario strage di via Carini – Integrazione ordinanza 1246 dell’ufficio Traffico

Ad integrazione della O.D. 1246/2025 emanata ieri, per motivi di sicurezza stradale viene disposta l’interdizione al transito veicolare dalle ore 8:30 del 3 settembre fino a cessate esigenze anche per via Isidoro Carini. Lo rende noto il dirigente dell’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria, Alessandro Carollo. O.D. 1246/2025 in allegato.

L’ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, in occasione del 43° anniversario dell’omicidio del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente della Polizia di Stato Domenico Russo, che ricorre il prossimo 3 settembre, ha emanato alcuni provvedimenti di zona rimozione e viabilità (integrazione O.D. 987 del 20/08/2013).

Come richiesto dalla Questura di Palermo, per il giorno 03 settembre 2025 e fino a cessate esigenze, il provvedimento stabilisce quanto segue:

– istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, a decorrere dalle ore 00.00 del 03 settembre p.v. sino a cessate esigenze, in via Isidoro Carini;

– istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, a decorrere dalle ore 00.00 del 03 settembre p.v. sino a cessate esigenze in via Ricasoli, nel tratto compreso tra i civici 1-21 ai civici 2-16;

– istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, a decorrere dalle ore 00.00 del 03 settembre p.v. sino a cessate esigenze, in via Archimede, nel tratto compreso tra i civici 132-133 e la via Isidoro La Lumia;

– istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata, a decorrere dalle ore 00.00 del 03 settembre 2025 sino a cessate esigenze, in piazza Nascè nell’intera piazza;

– istituzione del divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata e chiusura al traffico a decorrere dalle ore 00.00 del 03 settembre p.v. sino a cessate esigenze, in via Omodei nel tratto compreso tra 20 m.l. prima e 20 m.l. dopo via Isidoro Carini;

– istituzione del divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata a decorrere dalle ore 00.00 del 03 settembre p.v. sino a cessate esigenze, in via Incoronazione;

– istituzione del divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata a decorrere dalle ore 00.00 del 03 settembre p.v. sino a cessate esigenze, in via Matteo Bonello;

– istituzione del divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata a decorrere dalle ore 00.00 del 03 settembre p.v. sino a cessate esigenze, in piazza Sett’ Angeli;

– istituzione del divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata a decorrere dalle ore 00.00 del 03 settembre p.v. sino a cessate esigenze, in via Simone da Bologna;

– istituzione del divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata a decorrere dalle ore 00.00 del 03 settembre p.v. sino a cessate esigenze, in via delle Scuole;

– interruzione del transito veicolare, dalle ore 09.00 del 03 settembre 2025 fino a cessate esigenze, nei seguenti tratti viari:

Via Incoronazione

Piazza Sett’Angeli

Via Vittorio Emanuele tratto tra Arco di Porta Nuova e Cattedrale

Da via del Bastione a piazza della Vittoria;

– consentire la transitabilità in via M. Bonello sino all’ingresso della Curia Arcivescovile, alle autovetture specializzate sulle quali viaggiano le alte cariche istituzionali.

Ordinanza allegata.

Com. Stam.