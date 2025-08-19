Palermo – 76° anniversario della strage di Passo di Rigano: l’Amministrazione comunale presente alle commemorazioni 

“Questa mattina, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, ho partecipato alle commemorazioni del 76° anniversario della strage di Passo di Rigano – Bellolampo, in cui persero la vita sette carabinieri.

Un attentato mafioso che segnò una delle pagine più buie della storia palermitana. La strage rappresenta una ferita ancora viva nella lunga lotta tra lo Stato e la mafia. È stato un onore prendere parte a questa importante cerimonia, ma soprattutto un dovere coltivare la memoria e proseguire con determinazione nell’impegno contro la mafia, ricordando il sacrificio dei sette carabinieri rimasti uccisi in quel drammatico giorno, un sacrificio che appartiene alla Sicilia e all’Italia intera. Con la partecipazione odierna, l’Amministrazione comunale ha voluto ribadire la vicinanza alle Forze dell’Ordine e rinnovare il proprio impegno per la difesa della legalità, nella consapevolezza che la memoria storica costituisce un fondamento essenziale della lotta alla criminalità organizzata”.

Lo dichiara Brigida Alaimo (FDI), Assessore alla Legalità al Comune di Palermo

