Palermo (a parziale rettifica) Via Roma, al via dal 18 agosto senso unico di marcia nel tratto tra via Cavour e via E. Amari/ Piazza Sturzo

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, a parziale rettifica e integrazione delle O.D. 757 del 11/06/2025 e O.D. 1221 del 24/10/2024, ha emesso un nuovo provvedimento che istituisce il senso unico di marcia nel tratto della via Roma compreso tra la via Cavour e la via E. Amari/ Piazza Sturzo per un anno, in via sperimentale, a decorrere dal prossimo 18 agosto.

Il provvedimento, che nasce da un confronto con i commercianti e i residenti e che rientra tra quelle misure di riqualificazione della via Roma fortemente volute dal sindaco Lagalla, istituisce anche una corsia riservata ai mezzi adibiti al trasporto pubblico e di soccorso e sicurezza, nel tratto compreso tra la via E. Amari e la via Cavour, in direzione stazione Centrale.



Nel dettaglio l’ordinanza stabilisce quanto segue:

VIA ROMА

– tratto compreso tra la via Cavour e la via E. Amari: istituzione del senso unico di marcia;

– tratto compreso tra la via E. Amari e la piazza Don Luigi Sturzo: istituzione del doppio senso di marcia;

– tratto compreso tra la via Cavour e la piazza Don Luigi Sturzo lato destro: istituzione corsia riservata;

– tratto compreso tra la piazza Don Luigi Sturzo e la via Cavour: istituzione di corsia riservata contromano;

– posizionamento di segnaletica direzionale con dicitura “DIR. TEATRO MASSIMO” e “DIR.PORTO” in corrispondenza dell’intersezione tra la via Roma e la via E. Amari “direzione Stazione Centrale”.

VIA EMERICO AMARI

– tratto compreso tra la via Roma e la via Riccardo Wagner: istituzione del senso unico di marcia.

VIA AMMIRAGLIO GRAVINA

– tratto compreso tra la via Riccardo Wagner e la via Roma: istituzione del senso unico di marcia.

VIA CAVOUR

– incrocio con VIA ROMA, rimane invariata la regolamentazione semaforica vigente da entrambe le direzioni ai sensi della O.D n. 1254 del 15/10/2019 e della n. 174 del 05/02/2025.REVOCA della O.D. 658 del 31/05/2024.

La Polizia Municipale, incaricata dell’esecuzione del provvedimento, impiegherà tutte le risorse disponibili per agevolare la circolazione e assistere la cittadinanza.

