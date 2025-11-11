Palermo. Aggiornato il servizio di gestione informatica delle violazioni al Codice della Strada

Comune di Palermo e SISPI insieme per una digitalizzazione più efficiente e sostenibile La Presidente Gaballo “è un esempio concreto di come la collaborazione tra amministrazione e società in house possa generare innovazione, sostenibilità e valore pubblico”.

E’ stato firmato presso il Comando di Polizia Municipale di Palermo, l’atto di aggiornamento delle tariffe e del progetto di servizio per la gestione informatica delle violazioni al Codice della Strada e degli illeciti amministrativi di competenza della Polizia Municipale, nell’ambito della convenzione vigente tra Comune di Palermo e SISPI S.p.A. – Sistema Palermo Innovazione. L’accordo, sottoscritto dal Comandante della Polizia Municipale, Gen. Angelo Colucciello, e dalla Presidente di SISPI, Dott.ssa Giovanna Gaballo, recepisce le recenti innovazioni introdotte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dall’adesione del Comune di Palermo alla piattaforma nazionale SEND – Sistema di Notifica Digitale degli Atti gestita da PagoPA S.p.A. Il progetto prevede l’adozione di strumenti digitali avanzati per la notifica degli atti, l’integrazione con la piattaforma PagoPA per i pagamenti elettronici e la sincronizzazione dei servizi con l’APP IO, semplificando la gestione del ciclo di vita delle sanzioni e riducendo significativamente i tempi e i costi di notifica.Grazie all’utilizzo del canale digitale SEND, sarà possibile abbattere le spese postali e garantire maggiore trasparenza, tracciabilità e sostenibilità ambientale, riservando le modalità tradizionali di notifica (PEC, messo comunale o servizio postale) ai soli casi residuali.

“Questo aggiornamento – dichiara la presidente di Sispi Giovanna Gaballo – rappresenta un passo importante nel percorso di digitalizzazione dei servizi pubblici del Comune di Palermo. Con l’integrazione della piattaforma SEND e delle infrastrutture tecnologiche più moderne, SISPI conferma il proprio impegno nel fornire soluzioni che migliorano l’efficienza amministrativa e l’esperienza dei cittadini. È un esempio concreto di come la collaborazione tra amministrazione e società in house possa generare innovazione, sostenibilità e valore pubblico.”

Com. Stam. + foto