Notizie

Palermo Aggressione a vigilessa

ROBERTO LAGALLA

“ Condanniamo con fermezza il vile e ingiustificato atto di violenza perpetrato oggi nei confronti di una vigilessa durante il suo servizio negli uffici del Giudice di Pace.

A nome dell’intera Amministrazione e di tutto il personale della polizia municipale, esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza alla vigilessa ferita, augurandole una pronta guarigione. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine affinché il responsabile di questo gesto vile venga individuato rapidamente e chiamato a rispondere delle proprie azioni”. 

Così il sindaco Roberto Lagalla e il Comandante della Polizia Municipale di Palermo Angelo Colucciello

Com. Stam.

