Palermo Aggressione agenti della Polizia Municipale

«Esprimo la mia piena solidarietà e la vicinanza dell’Amministrazione comunale agli agenti della Polizia Municipale aggrediti oggi in via Maqueda durante un servizio di controllo del territorio.

Si tratta di un episodio che condanno con assoluta fermezza».

Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, in riferimento all’aggressione subita da due vigili urbani da parte di un uomo sorpreso a transitare in monopattino all’interno della zona pedonale del Centro storico.

«Colpire un agente che svolge il proprio dovere – prosegue Lagalla – significa colpire la città intera. Non sarà certo la violenza di qualcuno a fermare l’impegno quotidiano della Polizia Municipale e delle forze dell’ordine nel garantire il rispetto delle regole, la sicurezza e la vivibilità dei nostri spazi pubblici. A chi pensa di poter reagire con la prepotenza o l’arroganza, stiamo rispondendo con più controlli, più presidio del territorio e più legalità. Ai due agenti auguro una pronta guarigione, a loro e a tutto il Corpo della Polizia Municipale vanno la mia solidarietà e il mio supporto per la dedizione, il coraggio e il senso del dovere con cui ogni giorno operano».

