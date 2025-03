Palermo Aggressione clochard

«È con grande sconcerto e indignazione che ho appreso della brutale aggressione subita da un clochard alla stazione Lolli di Palermo.

Tre giovani hanno colpito un uomo già vulnerabile, infliggendo violenza gratuita e inaccettabile. Questo episodio non è solo un attacco a una persona, ma un attacco alla nostra comunità e ai valori di rispetto e umanità che devono guidarci.

La nostra città non può tollerare episodi di violenza contro i più deboli. È fondamentale che le istituzioni si attivino prontamente per garantire non solo la sicurezza dei cittadini, ma anche il rispetto della dignità umana. La presenza di persone senza fissa dimora nelle nostre strade è una realtà che non possiamo ignorare. È nostro dovere trovare soluzioni concrete per supportare queste persone, offrendo loro aiuto e opportunità per reintegrarsi nella società.



Auspico che in tempi brevi venga fatta luce sull’episodio. Allo stesso tempo, chiedo all’amministrazione comunale di intensificare gli sforzi per attuare politiche di inclusione sociale e di potenziare i servizi di assistenza per i senza tetto. È necessario instaurare un dialogo costante con le realtà associative e i volontari che operano in questo campo, affinché nessuno debba sentirsi abbandonato.



Esprimo la mia solidarietà all’uomo aggredito e a lui auguro una pronta guarigione. La mia vicinanza va anche a tutti coloro che, ogni giorno, si impegnano per garantire un futuro migliore a chi vive in situazioni di difficoltà».

Lo dichiara la consigliera Viviana Raja.

Com. Stam.