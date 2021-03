condividiamo il comunicato stampa sul Microsoft Skilling Day, una giornata dedicata alle iniziative di Microsoft Italia e dei suoi partner a supporto della diffusione di competenze digitali.

Nell’ambito dell’evento online è intervenuto anche Paolo Petralia Camassa, Assessore all’Innovazione Città di Palermo, dal momento che è stata annunciata una nuova iniziativa “Ambizione Italia per i Giovani” che vedrà collaborare Microsoft, Fondazione Mondo Digitale e il Comune di Palermo – oltre a quelli di Roma e Bari – per avviare percorsi di formazione e consentire ai giovani del territorio di integrare le proprie competenze ed esplorare nuove opportunità professionali.

Il programma si rivolge in prima istanza agli operatori dei Centri, che ricevono una formazione sull’uso consapevole degli strumenti digitali per l’orientamento, la ricerca di lavoro e l’auto-promozione degli utenti, anche a distanza. Successivamente, una formazione modulata su differenti profili d’utenza, in modo da intercettare i diversi bisogni, come colmare lacune o potenziare le capacità, e rispondere con percorsi specifici. I corsi sono articolati su differenti livelli di competenze pregresse, con attività gratuite ed erogate in modalità mista (sincrona e asincrona, in presenza e a distanza).

“In questa fase in cui i processi di trasformazione digitale stanno impattando ogni ambito della società, è assolutamente indispensabile che anche la Pubblica Amministrazione faccia un passo avanti, soprattutto dal punto di vista della diffusione di una cultura dell’innovazione. Questa evoluzione deve passare necessariamente da programmi di formazione, volti a dotare le persone di quelle competenze digitali in linea con il mercato e il cambiamento in atto. Per fare questo, fondamentale è la collaborazione tra pubblico e privato, un lavoro sinergico per promuovere le opportunità generate dai nuovi trend digitali e dalle nuove tecnologie. A Palermo stiamo facendo grandi progressi, e ne è conferma il balzo di 64 posizioni nella classifica delle città digitali dalla 77esima del 2019 alla 13esima del 2020. La collaborazione con Microsoft Italia e Fondazione Mondo Digitale è un ulteriore tassello in questo percorso di visione con il quale vogliamo aiutare i nostri cittadini” ha commentato Paolo Petralia Camassa, Assessore all’Innovazione Città di Palermo.

