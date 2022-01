Palermo, al Cervello montato un ospedale da campo per fronteggiare il Covid

Finiti i posti letto, per venire incontro alle decine di ambulanze in attesa per ore davanti al pronto soccorso, prima di trovare un posto letto ai contagiati da Covid, all’ospedale Cervello di Palermo è stato deciso di montare sul parcheggio una tenda in grado di accogliere dieci posti letto.

La decisione è stata presa di concerto con la protezione civile, in attesa che i reparti di ostetricia del Cervello e del Civico completino la riconversione per destinarli a pazienti Covid. Il

numero dei ricoveri negli ospedali siciliani in queste ore sta aumentando sempre più ed essi hanno ormai difficoltà a garantire i ricoveri. In particolare all’ospedale Cervello di Palermo nel reparto di rianimazione su 16 posti disponibili, 14 sono già occupati da pazienti Covid, di cui 13 non vaccinati. E così, in attesa di riconvertire altri reparti per accogliere i malati pandemici, si è dovuto ricorrere ad una tenda con posto medico avanzato.

Ciro Cardinale

Com. Stam.