Percorsi di accoglienza e inclusione per donne vittime di violenza e martedì 13 luglio in piazza Politeama “Nessuno Tocchi Rosalia”

Si è svolta questa mattina, presso la Sala Giunta di Palazzo delle Aquile, la conferenza stampa di presentazione del progetto Pleiadi, finanziato dal Comune di Palermo nell’ambito del Programma Operativo PON METRO Città di Palermo 2014-2020 – Gestione e realizzazione di “Servizi residenziali per donne vittime di violenza” Asse 3. Erano presenti l’assessore alla Cittadinanza Solidale Maria Cinzia Mantegna e le rappresentanti dell’Associazione Le Onde Onlus.



Il progetto Pleiadi mette a disposizione delle donne italiane e straniere vittime di violenza e appartenenti al distretto DSS 42 un sistema integrato di prevenzione, sostegno e inclusione.



In allegato la scheda del progetto con gli orari del Servizio di Accoglienza Telefonica (S.A.T.), le sedi operative del Centro antiviolenza, le modalità di contatto e le procedure di ingresso nelle case rifugio; le attività della Rete Antiviolenza e quelle di sensibilizzazione, prevenzione e inclusione lavorativa.



Il primo evento di comunicazione e sensibilizzazione sarà Nessuno Tocchi Rosalia, che giunge quest’anno alla IX edizione e che si terrà martedì 13 luglio 2021 alle ore 18.30 in piazza Politeama.



“Il lavoro di tanti anni portato avanti in questa direzione, che vede coinvolta l’Amministrazione Comunale e tutte le istituzioni in rete – ha dichiarato l’assessora Mantegna – afferma la precisa volontà di dire no alla violenza contro le ragazze e le donne. Rosalia, patrona della città di Palermo, piccola donna, con la sua storia, rappresenta la possibilità di non essere sottomessa e di tirare fuori la forza e la potenza che ogni donna possiede”.

Per la presidente dell’associazione Le Onde Onlus Maria Grazia Patronaggio “con il progetto si potenziano i servizi rivolti alle donne, a operatori/operatrici e alla cittadinanza con un orario di ascolto telefonico di sessanta ore settimanali e viene valorizzato il lavoro della Rete antiviolenza di Palermo: saranno sviluppate attività di sensibilizzazione, prevenzione e inclusione lavorativa”.

Nessuno Tocchi Rosalia IX edizione

Martedì 13 luglio 2021 ore 18.30

Piazza Politeama

Anche quest’anno saremo in Piazza Politeama il 13 luglio alle ore 18.30 per il flash mob “Nessuno Tocchi Rosalia” per non dimenticare le donne uccise per femminicidio ma anche per ricordare che le donne possono chiedere aiuto. Possono ri-trovare insieme alle operatrici dei Centri Antiviolenza, luoghi autonomi di donne, la forza per superare le difficoltà che incontrano nel loro percorso di uscita dalla violenza.

Nessuno tocchi Rosalia è un evento per sensibilizzare la cittadinanza contro ogni forma di discriminazione e violenza posta in essere contro le donne e per auspicare una società in cui le donne non debbano più pagare con la vita la scelta di essere sé stesse. Ci siamo ispirate alla leggenda popolare di Rosalia, vittima di quelle pressioni familiari per un matrimonio non voluto, da cui è riuscita a sfuggire con l’eremitaggio. Allo stesso modo, nella vita di tutti i giorni, molte donne per le loro scelte di libertà subiscono episodi di violenza e rischiano di essere uccise.

Ricordiamo che il Centro Antiviolenza Le Onde offre al territorio di Palermo e ai comuni del distretto:

un primo contatto telefonico sicuro ed in anonimato

percorsi di uscita dalla violenza e ospitalità in due Case rifugio ad indirizzo segreto

connessione con i servizi della rete Antiviolenza

attività di prevenzione e sensibilizzazione e inclusione lavorativa.

Abbiamo accolto migliaia di donne in questi anni e abbiamo seguito molte di esse in percorsi di uscita dalla violenza sia all’interno delle case rifugio che attraverso il Centro Antiviolenza. Sappiamo che sono tante le difficoltà che le donne e le loro operatrici incontrano in questo cammino. Soprattutto occorre rimarcare che in tutta Italia le donne non sempre vengono credute e incoraggiate da quelle istituzioni che dovrebbero aiutarle (servizi sanitari, sociali, forze dell’ordine e istituzioni giudiziarie).

Spesso una donna deve ripetere più volte la propria storia di violenza, viene colpevolizzata per la violenza subita, è costretta a dimostrare di essere una buona madre.

Le conseguenze di tutto questo possono essere molto gravi per una donna e per le sue figlie e i suoi figli.

Per queste ragioni vi chiediamo di venire in piazza e di portare un fiore. Quest’anno l’evento potrà contare sulla partecipazione e collaborazione del Gruppo Scout di Piana degli Albanesi guidati da Francesca Guidera e Giorgio Parrino.

L’evento è promosso da Le Onde Onlus e dal Coordinamento antiviolenza 21 luglio e sarà il primo evento di sensibilizzazione del Progetto Pleiadi, finanziato dal Comune di Palermo nell’ambito del Programma Operativo PON METRO Città di Palermo 2014-2020 – Gestione e realizzazione di “Servizi residenziali per donne vittime di violenza” Asse 3.

Si potrà seguire l’organizzazione dell’evento sul siti web e sui social del Comune di Palermo e dell’Associazione Le Onde Onlus #NessunoTocchiRosalia.



In allegato:

Scheda Progetto Pleiadi; Scheda Nessuno Tocchi Rosalia 2021; Dati centro antiviolenza.

