Palermo Al via la riqualificazione della piazza di Mondello

Lagalla e Carta: Con la consegna dei lavori, l’amministrazione mantiene un nuovo impegno per la borgata

Sono partiti oggi i lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana della piazza di Mondello, finanziati con fondi “PN Metro Plus”, il cui importo contrattuale per l’impresa appaltatrice “Pisciotta Costruzioni srl” ammonta a 2.446.875,31 di euro.

L’intervento, il cui obiettivo è quello di consentire una migliore fruibilità della borgata marinara non solo a residenti, turisti e cittadini, ma anche alle attività commerciali, interesserà l’intera piazza, con la realizzazione di una nuova pavimentazione e la riqualificazione della fontana.

Al fine di limitare il disagio per i fruitori della borgata marinara, l’intervento si svolgerà interessando progressivamente aeree diverse, nelle quali si concentreranno le opere previste. Si inizierà dalla parte centrale della piazza senza che, in questa prima fase, lo svolgimento dei lavori interferisca con la viabilità, che rimarrà immutata.

«Con la consegna dei lavori nella piazza di Mondello, l’amministrazione mantiene un nuovo impegno per la borgata – dichiara il sindaco Roberto Lagalla -. In un periodo in cui è ancora massiccia la presenza, non solo di cittadini, di visitatori, l’amministrazione ha voluto che si iniziasse con il cuore della piazza, in modo da non chiudere i flussi della circolazione lungo le bretelle laterali e per tutelare il lavoro delle attività commerciali nel periodo di maggiore impegno turistico. Oggi partiamo e di questo ringrazio gli assessorati della Rigenerazione urbana e delle Opere pubbliche e i rispettivi uffici che, nell’arco di circa 24 mesi porteranno a termine un’opera attesa per la città».

«Con la consegna dei lavori all’impresa e l’impianto del cantiere – afferma l’assessore alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta – inizia la riqualificazione della piazza di Mondello. Un progetto importante che ha trovato la condivisione costante con la Soprintendenza e con residenti e commercianti per pervenire a un buon progetto di pavimentazione, illuminazione e riqualificazione della fontana, e per minimizzare gli impatti negativi per le attività commerciali durante i lavori. Ringrazio i miei uffici, il RUP, i progettisti, il direttore dei lavori, il dirigente della rigenerazione urbana, l’impresa e tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto per il lavoro quotidiano finora svolto e per l’accuratezza con cui svolgeranno e seguiranno i lavori».

L’Assessorato dell’Urbanistica e della Rigenerazione urbana, della Mobilità e del Centro Storico seguirà le opere congiuntamente alla Soprintendenza ai BB. CC. e Paesaggisti per l’alta sorveglianza rilevate le caratteristiche storiche e paesaggistiche della piazza oggetto d’intervento di riqualificazione.

