Palermo, al via un tavolo tecnico stabile per la sicurezza stradale

Il Sindaco Lagalla accoglie la proposta del Consigliere Tiziana D’Alessandro e avvia un percorso interistituzionale per la prevenzione e la legalità sulle strade cittadine

A seguito della proposta presentata dal Consigliere Comunale Tiziana D’Alessandro, componente della II Commissione Urbanistica, Mobilità e Traffico, l’Amministrazione Comunale di Palermo ha avviato il percorso per l’istituzione di un tavolo tecnico stabile e intersettoriale sulla sicurezza stradale, con l’obiettivo di promuovere una strategia condivisa e duratura per affrontare in modo coordinato le criticità legate alla mobilità urbana e alla tutela della vita sulle strade.

L’iniziativa, accolta con favore dal Sindaco Roberto Lagalla, nasce dalla volontà di creare uno spazio operativo permanente di confronto tra i diversi livelli istituzionali e tecnici coinvolti sul tema.

“Accolgo con convinzione la proposta per l’istituzione di un tavolo tecnico stabile sulla sicurezza stradale – dichiara il Sindaco Roberto Lagalla – Si tratta di un’iniziativa che si inserisce pienamente nel solco delle attività di prevenzione e tutela portate avanti dall’Amministrazione comunale e dal Comando di Polizia Municipale. Promuovere la cultura della sicurezza, attraverso un approccio coordinato e strutturato, è fondamentale per garantire la legalità, proteggere la vita e costruire una mobilità urbana più responsabile e sostenibile.”

Durante l’incontro istituzionale in cui è stata illustrata la proposta, era presente anche il Dott. Giovanni Teresi, rappresentante dell’associazione “Emanuele Teresi – Vittime della Strada”, da anni attiva nella promozione della sicurezza stradale e nel sostegno alle famiglie colpite da incidenti.

“La presenza del Dott. Teresi ha portato un contributo di grande valore umano e civile – ha dichiarato il Consigliere D’Alessandro – Palermo ha bisogno di una strategia stabile e partecipata. Non possiamo più affidarci a risposte episodiche: servono prevenzione, coordinamento e responsabilità collettiva.”

Il primo incontro del tavolo tecnico, attualmente in fase di organizzazione, sarà convocato presso il Comando della Polizia Municipale. Parteciperanno rappresentanti del Comune di Palermo – attraverso gli assessorati competenti, il Servizio Mobilità Urbana e la Polizia Municipale – della Regione Siciliana, in particolare tramite l’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità, della Polizia Metropolitana e della società civile, oltre all’associazione “Emanuele Teresi – Vittime della Strada”.

Il tavolo si propone come punto di partenza per la definizione di un’agenda operativa condivisa, che includa azioni coordinate di prevenzione, promozione della mobilità sicura, interventi infrastrutturali e designazione di referenti tecnici per ciascun ente.