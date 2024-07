Palermo Albergheria. Da oggi intensificati controlli mercato. Lagalla e Carta: “Primo passo per rinascita”

Da oggi verranno intensificati i controlli all’Albergheria da parte della polizia municipale in collaborazione con i volontari delle associazioni d’arma e della protezione civile. Questi, rientrano nel più ampio progetto di rigenerazione del quartiere e della regolazione del mercato dell’usato messo in campo dal sindaco Lagalla e dall’assessore Carta in sinergia con i presidenti delle Commissioni Consiliari Imperiale e Zacco e con quello della I circoscrizione Bronte.

I controlli all’interno del mercato dell’Albergheria hanno, quindi, l’obiettivo di favorire che le attività del mercato vengano svolte con maggiore regolarità, scoraggiando gli abusivi oltre che coloro che, anche da comuni viciniori, portano le loro mercanzie con nessuna cura e rispetto per la città.

“L’Albergheria è un quartiere di enorme bellezza latente e diffusa che deve risorgere dalla coltre di problemi che lo hanno afflitto negli ultimi anni anche per colpa di venditori di merce illegale che lo hanno invaso, mettendo in crisi anche i mercatari storici che hanno avviato un complesso ma importante percorso di regolarizzazione verso un mercato del libero scambio – dichiarano il Sindaco Lagalla e l’Assessore Carta. Il potenziamento del servizio di pattuglia è solo un primo passo verso il progressivo progetto I rinascita che, a breve, vedrà anche la realizzazione di aree pedonali e spazi pubblici conviviali che possano accogliere attività culturali e per il tempo libero, tornando a far essere il quartiere un polo attrattivo del centro storico. Negli ultimi tempi molte iniziative sono sorte, come il cineforum, gli eventi natalizi, le luminarie d’artista, e altre ne nasceranno che richiedono un ambiente sicuro, pulito e regolato per poter esprimere tutta la sua creatività.”

“Penso che aree del centro come queste meritino attenzione e rispetto di tutti, soprattutto – afferma il comandante Colucciello – nella consapevolezza di non voler abbandonare una delle aree più vive e più vere della città. I servizi continueranno secondo le esigenze segnalate del territorio con lo scopo di dover tutelare una parte importante del centro storico della città”.