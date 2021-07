“Spiace constatare l’approssimazione con cui alcuni consiglieri comunali danno le notizie senza prima verificare i fatti, poiché quello che conta è fare scalpore. Ritengo, tuttavia, che i cittadini abbiamo il diritto di sapere cosa è successo realmente il 15 luglio 2020.

Ricordo a tutti che quel giorno si è verificato un grosso evento di calamità naturale, nella totale assenza di allarme da parte della Protezione civile regionale. La forte pioggia, in concomitanza con la cattiva gestione da parte dell’Ente Regione dei canali di maltempo, lasciati pieni di rifiuti e sterpaglie, ha causato l’allagamento dei sottopassi cittadini e tutto ciò che ne è conseguito. Quindi, la colpa non è imputabile a RAP che ‘non pulisce le strade’ o di AMAP che ‘non pulisce le caditoie’, bensì di una cattiva gestione dei canali del maltempo. Né tantomeno l’Amministrazione comunale può essere ritenuta responsabile di un evento naturale. In ogni caso, oggi la Regione si sta attrezzando per la messa in sicurezza dei canali, partendo da Passo di Rigano per il quale è in corso la progettazione.

Infine, ribadisco che il Decreto di finanziamento regionale porta la data del 17 maggio 2021 ed è stato trasmesso al Comune il 21 giugno 2021. I tecnici hanno predisposto la delibera da mandare in Giunta che, senza il decreto, non avrebbe avuto il visto della Ragioneria. Tuttavia, sebbene i ritardi non siano attribuibili al Comune, l’Amministrazione ha già predisposto il necessario per fornire i ristori ai cittadini colpiti dall’alluvione”.

Lo dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Prestigiacomo.

Com. Stam.