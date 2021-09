“Questo pomeriggio all’incontro con il Ministero del Lavoro,Covisian ha confermato, nei fatti, la mancata applicazione della clausola sociale.E’ una posizione che è stata rigettata dalle organizzazioni sindacali ,oltre che dalla nostra amministrazione comunale.

Non è possibile che Ita scelga di non applicare il Contratto Collettivo di lavoro del Trasporto aereo assumendo le lavoratrici ed i lavoratori Alitalia, mentre Covisian scelga di non applicare la clausola sociale che vede committente la stessa Ita .C’è bisogno di una iniziativa chiara e convincente del Governo che veda coinvolto il Ministero dello Sviluppo economico. Al Ministro del Lavoro Andrea Orlando facciamo appello perché riconduca alle regole, alle leggi ed ai contratti la tutela dei diritti delle lavoratrici , dei lavoratori coinvolti in questa vertenza e garantisca la loro prospettiva occupazionale. La via maestra per salvaguardare un settore come quello dei call center è quella della buona occupazione ,non quella dell’uso ricorrente agli ammortizzatori sociali , affermando il rispetto della clausola sociale senza scorciatoie. Infine ai due Ministri ricordiamo che nel Mezzogiorno non possiamo permetterci il costo sociale di perdere ancora lavoro”.

Lo hanno dichiarato il sindaco Leoluca Orlando e l’assessora al Lavoro, Giovanna Marano.

