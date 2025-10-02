Palermo Amap, accordo con Poste per il Bonus idrico

Amap ha sottoscritto un accordo con Poste Italiane che servirà ad avviare il riconoscimento del cosiddetto “Bonus Sociale Idrico” per tutti gli utenti condominiali e quindi non legati direttamente da contratto con AMAP.

Si tratta di una categoria di utenza (utenti indiretti) che riceverà una comunicazione domiciliare per la riscossione del Bonus previsto da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Il bonus permetterà di usufruire di uno sconto applicato in bolletta ottenuto moltiplicando 18,25 mc annui per il numero di componenti della famiglia anagrafica e per la somma del corrispettivo di acquedotto, fognatura e depurazione. Quindi, ad esempio, per una famiglia di 4 persone all’utente verrà riconosciuto un importo di circa 89 €.

Mentre per gli utenti diretti del tipo “domestico residenti”, il bonus idrico verrà riconosciuto direttamente in fattura ed è pari a 18,25 metri cubi a persona all’anno. Il bonus, infatti, garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua per ogni componente della famiglia anagrafica dell’utente.

Per una famiglia di 4 persone all’utente verranno riconosciuti direttamente in fattura 73 metri cubi di acqua annui.

Com. Stam.