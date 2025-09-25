Palermo Amap, sospeso oggi il servizio idrico a Mondello

Oggi (25 settembre) a Palermo, per l’attivarsi di una perdita in Via Castelforte, è stata sospesa l’erogazione nei distretti Mondello, Partanna Mondello e Valdesi.

L’intervento di riparazione e’ in corso di esecuzione e l’approvvigionamento verrà ripristinato al termine dell’intervento.

L’erogazione si normalizzerà, salvo imprevisti, nelle 12 ore successive.

Alla riapertura del circuito saranno possibili fenomeni di torbidità che rientreranno rapidamente nella norma.

Ogni aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).

Com. Stam.