Palermo “Amat, bene la decisione dell’azienda di premiare gli autisti che non si assentano dal lavoro”

«Dopo l’approvazione del nuovo piano industriale dell’Amat, si cominciano a vedere i primi positivi effetti, come la decisione dell’azienda di premiare i dipendenti, e gli autisti in particolare, che non si assenteranno dal lavoro, per contrastare una piaga, quella dell’assenteismo appunto, che in via Roccazzo si è sempre fatta sentire parecchio.

Sicuramente, grazie a questa decisione, si andrà spediti verso una maggiore professionalizzazione dei dipendenti, per offrire servizi sempre più efficienti per i palermitani e, nello stesso tempo, permettere una maggiore razionalizzazione del lavoro dell’azienda, che, grazie a questi incentivi – in pratica, chi nel corso del 2025 avrà accumulato oltre 5 giorni di assenza, non potrà godere di eventuali ulteriori premi economici – vedrà sicuramente crescere la produttività dell’Amat, finora spesso prigioniera di vecchie logiche gestionali superate.

E finalmente, dopo oltre 20 anni, l’azienda ha deciso di trasformare i contratti part-time in full-time, con un duplice risultato: da un lato si garantisce maggiore sicurezza ai lavoratori interessati, dall’altro si potranno offrire servizi sempre migliori e più corrispondenti con le esigenze degli utenti».

Lo dichiara la capogruppo della Lega in Consiglio comunale e presidente della Terza commissione consiliare, Sabrina Figuccia.

Com. Stam.