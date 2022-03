Palermo Amat. Dichiarazione di Concetta Amella (M5S)

“Apprendo dall’assessore alla mobilità le assicurazioni per fermare la crisi strutturale ed organizzativa dell’azienda Amat, sia per quanto riguarda l’iter concorsuale per l’assunzione di nuovo personale, sia per la gestione degli attuali lavoratori.

Spero davvero che quanto dichiarato possa portare nuova linfa ad una azienda oggi non in grado di garantire ai cittadini un vero servizio pubblico degno della quinta città in Italia. Oggi ho portato la mia solidarietà agli idonei al concorso e agli autisti che davanti Palazzo delle Aquile ancora una volta hanno evidenziato disagi e problematiche organizzative di mezzi e personale. La salvaguardia ed il rilancio dell’azienda devono essere una priorità. Perciò auspico che le parole dell’amministrazione diventino atti concreti affinchè si possano archiviare disagi, garantendo dignità e sicurezza sul lavoro al personale di via Roccazzo e un servizio pubblico serio e puntuale per tutti i cittadini costretti ad attendere ore ed ore alle fermate dei bus per gli spostamenti”.

Lo ha dichiarato Concetta Amella consigliera del gruppo Movimento 5 Stelle a Palazzo delle Aquile.

Com. Stam.