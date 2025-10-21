Palermo Amat. Installate 44 nuove centraline di ricarica autobus elettrici, in arrivo 65 autobus a emissioni zero più 80 nuovi autisti

Continua il percorso di transizione ecologica della mobilità cittadina. A partire da oggi, all’interno dell’autoparco AMAT di via Roccazzo, saranno installate 44 nuove centraline di ricarica per autobus elettrici, che si aggiungono alle 2 già in funzione.

I nuovi impianti, una volta completato il collaudo, entreranno in esercizio entro la fine del mese e consentiranno la ricarica simultanea di 60 autobus elettrici, acquistati grazie ai fondi del PNRR.

A questi si aggiungeranno, nel mese di febbraio 2026, ulteriori 65 autobus elettrici, che andranno a potenziare in modo significativo la flotta a emissioni zero dell’azienda di trasporto pubblico cittadino.

In parallelo, AMAT pubblicherà in settimana la graduatoria della selezione per l’assunzione di nuovi autisti in apprendistato: una misura che porterà a un rafforzamento dell’organico con circa 80 nuove unità operative.

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha commentato: «Questa nuova dotazione infrastrutturale rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso che l’amministrazione comunale sta portando avanti per una mobilità sempre più sostenibile, moderna e rispettosa dell’ambiente. L’ingresso dei nuovi autobus elettrici, insieme al potenziamento dell’organico AMAT, ci consente di migliorare concretamente la qualità del servizio offerto ai cittadini e al tempo stesso di guardare al futuro con una visione più verde e responsabile».

Il presidente di AMAT, Giuseppe Mistretta, ha dichiarato: «L’arrivo delle nuove centraline e l’imminente entrata in servizio di 60 autobus elettrici rappresentano una svolta per AMAT e per la mobilità palermitana. Si tratta di un investimento strategico che migliorerà l’efficienza del trasporto pubblico, ridurrà le emissioni inquinanti e renderà l’azienda più competitiva. L’ampliamento dell’organico con 80 nuovi autisti è un altro tassello fondamentale per garantire un servizio puntuale e capillare».

