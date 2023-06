Palermo Ambiente. Al via da mercoledì la rimozione della posidonia a Sferracavallo e Mondello

Partiranno mercoledì le procedure di rimozione e smaltimento della posidonia che, nei mesi scorsi, si è depositata lungo il porticciolo di Sferracavallo e il litorale di Mondello. L’intervento, su indicazione dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Palermo, sarà realizzato da Rap.

«In previsione della stagione balneare – dichiara l’assessore alle Politiche ambientali, Andrea Mineo – l’amministrazione comunale, su impulso del sindaco Roberto Lagalla e di concerto con la Rap, ha avviato per tempo uno studio delle criticità relative all’accumulo della posidonia sugli arenili. Accumulo che, complice anche i sempre più evidenti cambiamenti climatici, ha assunto proporzioni maggiori rispetto al passato. A seguito degli approfondimenti effettuati, è stato affidato incarico alla Rap di procedere alla caratterizzazione e allo smaltimento del rifiuto. Fra le nostre priorità – continua l’assessore – c’è sempre il decoro di tutta la città e, in particolare, degli arenili e delle spiagge a forte vocazione turistica del litorale palermitano. Per questo motivo, finita la fase di caratterizzazione, saremo prontamente al lavoro per garantire una stagione balneare all’insegna della salubrità e del benessere per i cittadini palermitani e per i turisti».

«In queste ore – spiega il Presidente della Rap Giuseppe Todaro – stiamo analizzando le alghe e i rifiuti per individuare la soluzione più adeguata al corretto smaltimento. Ci siamo confrontati costantemente con l’amministrazione, e in particolare con il sindaco Roberto Lagalla e con l’assessore all’ambiente Andrea Mineo, anche per individuare e mappare i punti in cui queste alghe si sono accumulate durante le numerose mareggiate invernale, da mercoledì stesso procederemo alacremente con la rimozione».

