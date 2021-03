“Spiace leggere di dichiarazioni del tutto fuorvianti e prive di qualsiasi fondamento rilasciate da alcuni rappresentanti dei commercianticirca un paventato aumento dei costi per gli ambulanti in seguito all’entrata in vigore del CUP, il Canone Unico che sostituirà alcune imposte comunali.

In tutte le sedi ufficiali e in ogni incontro avuto sul tema, gli uffici hanno sempre infatti chiarito che non vi sarà alcun aumento determinato dal CUP, bensì soltanto un cambio nella modalità di pagamento.



Questa categoria ha già certamente diversi criticità e sofferenze, come tutto il mondo produttivo e del commercio; sono criticità alle cui soluzioni stiamo lavorando in sinergia anche con le organizzazioni di categoria ma che certamente non saranno risolte spostando l’attenzione su problemi inesistenti”.

Lo dichiara l’assessore alle Attività economiche, Leopoldo Piampiano.

