Palermo AMG Energia. Furto di cavi, lavori di ripristino in corso sull’illuminazione di via Padre Massimiliano Kolbe – Aggiornamento

AMG Energia conferma che sono iniziati stamattina e sono tuttora in corso i lavori di ripristino degli impianti di illuminazione di via Padre Massimiliano Kolbe e delle traverse limitrofe, nella zona di Acqua dei Corsari, che sono stati danneggiati dal furto dei cavi di alimentazione scoperto martedì scorso (26 agosto).

In riferimento alla dichiarazione del consigliere della II circoscrizione, Giuseppe Guaresi, AMG Energia ribadisce che, come già scritto nel precedente comunicato stampa, il furto ha danneggiato anche gli impianti delle traverse limitrofe a via Kolbe, via Ettore Li Gotti, via Ammiraglio Cristodulo, via Piano del Fico, dove l’intervento di ripristino è in corso. Il furto ha interessato pure l’attraversamento stradale all’altezza di via Giuseppe Rovella (tra via Kolbe e via Giorgio Ambrosoli) come riscontrato questa mattina nel corso dei lavori di ripristino. L’intervento è in corso e verrà completato in giornata in modo da riattivare subito gli impianti di illuminazione, il cui funzionamento stasera verrà tenuto sotto controllo.

