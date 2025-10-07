Palermo AMG ENERGIA SPA. Illuminazione, furto di cavi in via Filippo Pecoraino: impianti già messi in sicurezza

Un nuovo furto di cavi è stato scoperto dagli operatori di AMG Energia in via Filippo Pecoraino, a Brancaccio. La zona interessata è quella compresa tra le vie Pecoraino e Salvatore Corleone, a ridosso della zona industriale. Gli impianti sono stati danneggiati: i cavi sono stati tagliati per essere asportati. Sono stati rubati anche due coperchi in ghisa dai pozzetti di ispezione.

Sono state immediatamente allertate le forze dell’ordine per la constatazione del furto. Gli impianti sono già stati messi in sicurezza dai tecnici della società partecipata, che sta procedendo alla quantificazione dei danni provocati dal furto e alla contestuale denuncia alle autorità competenti.

“Si tratta di azioni criminali che creano un danno economico alla società, oltre che un appesantimento delle attività lavorative, ma che diventano soprattutto fonte di disagio per i cittadini che vivono e lavorano nella zona – sottolinea il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma – Su tali fenomeni continuiamo a mantenere alta l’attenzione e invitiamo a segnalare tempestivamente attività sospette sugli impianti ai numeri delle forze dell’ordine e al nostro numero verde, 800136136”.

Palermo, 7 ottobre 2025

Foto: gli impianti danneggiati in via Pecoraino

